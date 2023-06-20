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Кабачки больше не будете жарить: рецепт идеального завтрака всего за 20 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачковые оладьи разнообразят ваше меню
Кабачковые оладьи разнообразят ваше меню. Фото Depositphotos

Эти оладьи полюбят все

Лето — самое время для вкусных и легких блюд. Чтобы порадовать близких вкуснятиной, не обязательное полдня проводить на кухне.

Сегодня приготовим именно такое блюдо — кабачковые оладьи. Вы представляете, их не придется даже жарить — "Главред" советует запечь их. За 20 минут вы получите сытный и вкусный завтрак

Как запечь кабачковые оладьи

Ингредиенты:

  • кабачки молодые — 350 г;
  • сыр твердый голландский — 120 г;
  • яйца — 2 шт;
  • мука (пшеничная, овсяная, рисовая) — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — половина чайной ложки
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помыть молодые кабачки и натереть на крупной терке.
  2. Выдавить руками всю жидкость с кабачков и слить воду.
  3. Натереть на крупной терке сыр, добавить соль и молотый перец по вкусу.
  4. Разбить 2 яйца и добавить любую муку.
  5. Хорошо перемешать кабачковое тесто на блинчики, пока кабачки не выделили снова сок из-за соли.
  6. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить по 1,5 столовой ложки кабачкового теста. Ложкой сформировать круглые небольшие блинчики.
  7. Поставить противень в хорошо разогретую духовку. Выпекать кабачковые блинчики 20 минут при 200 градусах.

Вы не поверите, но с кабачками можно готовить даже лазанью! Они спасут, если у вас нет макаронных листьев.

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#Рецепт #Кабачки #Оладьи #Готовим дома