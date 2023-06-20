Кабачки больше не будете жарить: рецепт идеального завтрака всего за 20 минут
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Эти оладьи полюбят все
Лето — самое время для вкусных и легких блюд. Чтобы порадовать близких вкуснятиной, не обязательное полдня проводить на кухне.
Сегодня приготовим именно такое блюдо — кабачковые оладьи. Вы представляете, их не придется даже жарить — "Главред" советует запечь их. За 20 минут вы получите сытный и вкусный завтрак
Как запечь кабачковые оладьи
Ингредиенты:
- кабачки молодые — 350 г;
- сыр твердый голландский — 120 г;
- яйца — 2 шт;
- мука (пшеничная, овсяная, рисовая) — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — половина чайной ложки
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помыть молодые кабачки и натереть на крупной терке.
- Выдавить руками всю жидкость с кабачков и слить воду.
- Натереть на крупной терке сыр, добавить соль и молотый перец по вкусу.
- Разбить 2 яйца и добавить любую муку.
- Хорошо перемешать кабачковое тесто на блинчики, пока кабачки не выделили снова сок из-за соли.
- Противень застелить пергаментной бумагой и выложить по 1,5 столовой ложки кабачкового теста. Ложкой сформировать круглые небольшие блинчики.
- Поставить противень в хорошо разогретую духовку. Выпекать кабачковые блинчики 20 минут при 200 градусах.
Вы не поверите, но с кабачками можно готовить даже лазанью! Они спасут, если у вас нет макаронных листьев.