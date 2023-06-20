Кабачки больше не будете жарить: рецепт идеального завтрака всего за 20 минут

Эти оладьи полюбят все

Лето — самое время для вкусных и легких блюд. Чтобы порадовать близких вкуснятиной, не обязательное полдня проводить на кухне.

Сегодня приготовим именно такое блюдо — кабачковые оладьи. Вы представляете, их не придется даже жарить — "Главред" советует запечь их. За 20 минут вы получите сытный и вкусный завтрак

Как запечь кабачковые оладьи

Ингредиенты:

кабачки молодые — 350 г;

сыр твердый голландский — 120 г;

яйца — 2 шт;

мука (пшеничная, овсяная, рисовая) — 2 ст. л.;

разрыхлитель — половина чайной ложки

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Помыть молодые кабачки и натереть на крупной терке. Выдавить руками всю жидкость с кабачков и слить воду. Натереть на крупной терке сыр, добавить соль и молотый перец по вкусу. Разбить 2 яйца и добавить любую муку. Хорошо перемешать кабачковое тесто на блинчики, пока кабачки не выделили снова сок из-за соли. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить по 1,5 столовой ложки кабачкового теста. Ложкой сформировать круглые небольшие блинчики. Поставить противень в хорошо разогретую духовку. Выпекать кабачковые блинчики 20 минут при 200 градусах.

Вы не поверите, но с кабачками можно готовить даже лазанью! Они спасут, если у вас нет макаронных листьев.