Укр

"Лодочки", с которыми вы забудете о других блюдах: фаршированные кабачки по этому рецепту сметут за секунду

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Необычные фаршированные кабачки
Необычные фаршированные кабачки. Фото jisty.com.ua

Такие "лодочки" поднимут вам настроение на целый день

Кабачок можно назвать одним из самых универсальных овощей. Его жарят, из кабачков готовят идеальные оладьи, тушат с другими овощами и мясом в рагу, добавляют в салаты, едят сырым и делают кабачковые "Лодочки".

Попытайтесь приготовить такие фаршированные кабачки по рецепту "Їсти" и убедитесь, насколько быстро они исчезнут со стола. Получится удивительно нежно, сочно и очень вкусно.

Как приготовить кабачковые "Лодочки"

Ингредиенты:

  • 4-5 небольших молодых кабачков;
  • полкилограмма мясного фарша;
  • полстакана сырого риса;
  • 2 луковицы;
  • 1 морковка;
  • 5-6 шампиньонов;
  • полстакана сметаны;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 200 граммов твердого сыра
  • соль, перец, специи, зелень – по своему вкусу;
  • подсолнечное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Рис сварить до готовности.
  2. Поджарить мелко нарезанную луковицу, добавить к ней потертую морковку, томатную пасту, сметану.
  3. Смешать фарш, рис, морковь с луком, измельченные шампиньоны, зелень, соль, перец, тщательно перемешать.
  4. Кабачки разрезать вдоль, выбрать из них сердцевину, посолить.
  5. Фаршем наполнить полости в кабачках, выложить их на противень и сверху положить натертый сыр.
  6. Запекать фаршированные кабачки 25-30 минут в разогретой духовке.

А еще из кабачков можно приготовить вкуснейшую намазку. Она так проста в приготовлении, что справится даже ребенок.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Готовим дома #Фаршированные кабачки