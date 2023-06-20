"Лодочки", с которыми вы забудете о других блюдах: фаршированные кабачки по этому рецепту сметут за секунду
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Такие "лодочки" поднимут вам настроение на целый день
Кабачок можно назвать одним из самых универсальных овощей. Его жарят, из кабачков готовят идеальные оладьи, тушат с другими овощами и мясом в рагу, добавляют в салаты, едят сырым и делают кабачковые "Лодочки".
Попытайтесь приготовить такие фаршированные кабачки по рецепту "Їсти" и убедитесь, насколько быстро они исчезнут со стола. Получится удивительно нежно, сочно и очень вкусно.
Как приготовить кабачковые "Лодочки"
Ингредиенты:
- 4-5 небольших молодых кабачков;
- полкилограмма мясного фарша;
- полстакана сырого риса;
- 2 луковицы;
- 1 морковка;
- 5-6 шампиньонов;
- полстакана сметаны;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 200 граммов твердого сыра
- соль, перец, специи, зелень – по своему вкусу;
- подсолнечное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Рис сварить до готовности.
- Поджарить мелко нарезанную луковицу, добавить к ней потертую морковку, томатную пасту, сметану.
- Смешать фарш, рис, морковь с луком, измельченные шампиньоны, зелень, соль, перец, тщательно перемешать.
- Кабачки разрезать вдоль, выбрать из них сердцевину, посолить.
- Фаршем наполнить полости в кабачках, выложить их на противень и сверху положить натертый сыр.
- Запекать фаршированные кабачки 25-30 минут в разогретой духовке.
А еще из кабачков можно приготовить вкуснейшую намазку. Она так проста в приготовлении, что справится даже ребенок.