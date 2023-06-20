Вкусный и бюджетный ужин - это реальность: рецепт салата из молодого картофеля и соленых огурцов

Блюдо поразит вас простотой и аппетитностью

Молодой картофель с малосольным огурцом – невероятное сочетание вкусов. Эти ингредиенты можно скомбинировать в салат, который поразит своей необычностью и аппетитностью.

Их вкус отлично дополнят вареные яйца и пикантный соус. Это блюдо по рецепту "Мета" может быть и самостоятельным блюдом, и гарниром.

Как приготовить салат из молодого картофеля и соленых огурцов

Ингредиенты:

картофель молодой — 4 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

малосольные огурцы — 1 шт.;

горчица зернистая — 1 ч. л.;

сметана — 3 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

зеленый лук — 1 шт.

Способ приготовления:

Очищенный картофель разрежьте на 4 части и отварите до мягкости, примерно 10-15 минут после закипания. Слейте воду, картофель оставьте остывать. Сварите яйца, охладите и порежьте на 4 части. Малосольный огурец промойте от рассола и нарежьте способом, как вам захочется. В миске смешайте остывший картофель, яйца и огурец. Для заправки смешайте сметану, масло, горчицу, соль, перец и заправьте салат, перемешайте блюдо.

Вы можете заменить этот соус майонезом. Мы советуем сделать такой соус самостоятельно — это будет вкуснее и полезнее.