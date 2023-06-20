Вкусный и бюджетный ужин - это реальность: рецепт салата из молодого картофеля и соленых огурцов
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Блюдо поразит вас простотой и аппетитностью
Молодой картофель с малосольным огурцом – невероятное сочетание вкусов. Эти ингредиенты можно скомбинировать в салат, который поразит своей необычностью и аппетитностью.
Их вкус отлично дополнят вареные яйца и пикантный соус. Это блюдо по рецепту "Мета" может быть и самостоятельным блюдом, и гарниром.
Как приготовить салат из молодого картофеля и соленых огурцов
Ингредиенты:
- картофель молодой — 4 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- малосольные огурцы — 1 шт.;
- горчица зернистая — 1 ч. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- зеленый лук — 1 шт.
Способ приготовления:
- Очищенный картофель разрежьте на 4 части и отварите до мягкости, примерно 10-15 минут после закипания. Слейте воду, картофель оставьте остывать.
- Сварите яйца, охладите и порежьте на 4 части.
- Малосольный огурец промойте от рассола и нарежьте способом, как вам захочется.
- В миске смешайте остывший картофель, яйца и огурец.
- Для заправки смешайте сметану, масло, горчицу, соль, перец и заправьте салат, перемешайте блюдо.
Вы можете заменить этот соус майонезом. Мы советуем сделать такой соус самостоятельно — это будет вкуснее и полезнее.