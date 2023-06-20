Укр

Вкусный и бюджетный ужин - это реальность: рецепт салата из молодого картофеля и соленых огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой салат из молодого картофеля вы точно попробуете впервые
Такой салат из молодого картофеля вы точно попробуете впервые. Фото shuba.life

Блюдо поразит вас простотой и аппетитностью

Молодой картофель с малосольным огурцом – невероятное сочетание вкусов. Эти ингредиенты можно скомбинировать в салат, который поразит своей необычностью и аппетитностью.

Их вкус отлично дополнят вареные яйца и пикантный соус. Это блюдо по рецепту "Мета" может быть и самостоятельным блюдом, и гарниром.

Как приготовить салат из молодого картофеля и соленых огурцов

Ингредиенты:

  • картофель молодой — 4 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • малосольные огурцы — 1 шт.;
  • горчица зернистая — 1 ч. л.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • зеленый лук — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Очищенный картофель разрежьте на 4 части и отварите до мягкости, примерно 10-15 минут после закипания. Слейте воду, картофель оставьте остывать.
  2. Сварите яйца, охладите и порежьте на 4 части.
  3. Малосольный огурец промойте от рассола и нарежьте способом, как вам захочется.
  4. В миске смешайте остывший картофель, яйца и огурец.
  5. Для заправки смешайте сметану, масло, горчицу, соль, перец и заправьте салат, перемешайте блюдо.

Вы можете заменить этот соус майонезом. Мы советуем сделать такой соус самостоятельно — это будет вкуснее и полезнее.

Теги:
#Рецепт #Салат #Молодой картофель #Соленые огурцы #Готовим дома