От такой "Сельди под снегом" вы не откажетесь даже летом: рецепт этого салата всегда будет актуальным

Блюдо будет уместным на любом столе

Сельдь под шубой или салат "Шуба" – это очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата определенные ингредиенты, другие наоборот – добавляют.

Сегодня мы решили отойти от классического рецепта салата и приготовить сельдь с плавленым сырком и зеленым яблоком. Такой нежный и воздушный салат от "Скарбнички рецептів" поразит ваших близких в сердце!

Как приготовить "Селедку под снегом"

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт;

лук – 50 г;

яблоко зеленое – 1 шт;

яйца – 5 шт;

плавленый сырок – 2 шт;

майонез – 150 г;

сок лимона.

Процесс приготовления:

Лук режем мелкими кубиками и заправляем соком лимона, оставляем на 10 – 15 минут мариноваться. Филе сельди режем мелкими кусочками. Салат формируем кольцом: первый слой – сельдь; второй – лук и слой майонеза: третий слой – тертое яблоко и снова майонез; четвертый – тертые желтки и слой майонеза: пятый слой – замороженные сырки и снова майонез. Сверху посыпаем тертым белком. Салат готовый, приятного аппетита!

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