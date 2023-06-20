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От такой "Сельди под снегом" вы не откажетесь даже летом: рецепт этого салата всегда будет актуальным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сельдь под шубой - новый рецепт знакомого блюда
Сельдь под шубой - новый рецепт знакомого блюда. Фото skarbnychka-retseptiv

Блюдо будет уместным на любом столе

Сельдь под шубой или салат "Шуба" – это очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата определенные ингредиенты, другие наоборот – добавляют.

Сегодня мы решили отойти от классического рецепта салата и приготовить сельдь с плавленым сырком и зеленым яблоком. Такой нежный и воздушный салат от "Скарбнички рецептів" поразит ваших близких в сердце!

Как приготовить "Селедку под снегом"

Ингредиенты:

  • сельдь – 1 шт;
  • лук – 50 г;
  • яблоко зеленое – 1 шт;
  • яйца – 5 шт;
  • плавленый сырок – 2 шт;
  • майонез – 150 г;
  • сок лимона.

Процесс приготовления:

  1. Лук режем мелкими кубиками и заправляем соком лимона, оставляем на 10 – 15 минут мариноваться.
  2. Филе сельди режем мелкими кусочками.
  3. Салат формируем кольцом: первый слой – сельдь; второй – лук и слой майонеза: третий слой – тертое яблоко и снова майонез; четвертый – тертые желтки и слой майонеза: пятый слой – замороженные сырки и снова майонез.
  4. Сверху посыпаем тертым белком. Салат готовый, приятного аппетита!

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#Рецепт #Салат #Сельдь #Готовим дома