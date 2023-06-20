От такой "Сельди под снегом" вы не откажетесь даже летом: рецепт этого салата всегда будет актуальным
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Блюдо будет уместным на любом столе
Сельдь под шубой или салат "Шуба" – это очень популярный салат, который готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много, ведь одни хозяйки исключают из салата определенные ингредиенты, другие наоборот – добавляют.
Сегодня мы решили отойти от классического рецепта салата и приготовить сельдь с плавленым сырком и зеленым яблоком. Такой нежный и воздушный салат от "Скарбнички рецептів" поразит ваших близких в сердце!
Как приготовить "Селедку под снегом"
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт;
- лук – 50 г;
- яблоко зеленое – 1 шт;
- яйца – 5 шт;
- плавленый сырок – 2 шт;
- майонез – 150 г;
- сок лимона.
Процесс приготовления:
- Лук режем мелкими кубиками и заправляем соком лимона, оставляем на 10 – 15 минут мариноваться.
- Филе сельди режем мелкими кусочками.
- Салат формируем кольцом: первый слой – сельдь; второй – лук и слой майонеза: третий слой – тертое яблоко и снова майонез; четвертый – тертые желтки и слой майонеза: пятый слой – замороженные сырки и снова майонез.
- Сверху посыпаем тертым белком. Салат готовый, приятного аппетита!
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