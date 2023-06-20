Прохладный напиток за копейки: мексиканская орчата спасет от жары

Попробуйте – и будете готовить постоянно

У каждой страны есть свои напитки, которые пригодятся в жару, и которые иностранцам могут показаться несколько экзотическими. У украинцев эту роль исполняет свекольный квас – если вы еще не готовили его – обязательно попробуйте. А мексиканцы в летние дни освежаются орчатой.

Этот отличный напиток готовится из овсянки и молока. Там, несмотря на экзотическое название, нет ничего экзотического — только самые простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Рецептом поделились на портале bzh.life.

Ингредиенты:

Овсянка – 90 г (4 ст. ложки)

Сахар – 36 г (1,5 ст. ложки)

Вода — 250 г

Молоко – 70 мл

Корица

Лид

Способ приготовления:

Нам понадобится блендер. Высыпаем туда овсянку и воду. Взбиваем до однородной консистенции. В блендер добавляем сахар, корицу и молоко. Снова сбиваем. Смесь процеживаем через сито – на случай, если где-то остался больший фрагмент овсянки. Все, наша орчата готова.

Этот напиток может храниться несколько часов в холодильнике. Подается он со льдом. Также мы делились секретами, как выбрать самую вкусную клубнику на рынке.