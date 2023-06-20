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Прохладный напиток за копейки: мексиканская орчата спасет от жары

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Экзотический напиток, который выручит в жару
Экзотический напиток, который выручит в жару. Фото shuba.life

Попробуйте – и будете готовить постоянно

У каждой страны есть свои напитки, которые пригодятся в жару, и которые иностранцам могут показаться несколько экзотическими. У украинцев эту роль исполняет свекольный квас – если вы еще не готовили его – обязательно попробуйте. А мексиканцы в летние дни освежаются орчатой.

Этот отличный напиток готовится из овсянки и молока. Там, несмотря на экзотическое название, нет ничего экзотического — только самые простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Рецептом поделились на портале bzh.life.

Ингредиенты:

  • Овсянка – 90 г (4 ст. ложки)
  • Сахар – 36 г (1,5 ст. ложки)
  • Вода — 250 г
  • Молоко – 70 мл
  • Корица
  • Лид

Способ приготовления:

  1. Нам понадобится блендер. Высыпаем туда овсянку и воду. Взбиваем до однородной консистенции.
  2. В блендер добавляем сахар, корицу и молоко. Снова сбиваем.
  3. Смесь процеживаем через сито – на случай, если где-то остался больший фрагмент овсянки. Все, наша орчата готова.

Этот напиток может храниться несколько часов в холодильнике. Подается он со льдом. Также мы делились секретами, как выбрать самую вкусную клубнику на рынке.

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#Рецепт #Напиток #Овсянка