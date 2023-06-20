Зачем тесто пропускать через мясорубку: даже за приготовление печенья по этому рецепту дети будут спорить

Такую сладость не купить нигде!

Песочное печенье – это не только очень вкусно, но и удобно. Если к вам неожиданно нагрянут гости, то вы с легкостью их сможете их угостить, подать печенье в чай или кофе. Такое печенье можно хранить длительное время.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" предлагаем испечь именно такую выпечку. Его приготовление займет не так много времени, но печенье получается очень вкусным, с приятным привкусом и ароматом, нежным и рассыпчатым. К тому же, у этой вкусности есть одна особенность при приготовлении – тесто нужно пропустить через мясорубку. Зачем? Чтобы придать ему удивительную форму. Так что привлекайте к его приготовлению детей и устройте себе веселое и вкусное времяпрепровождение!

Как приготовить песочное печенье

Ингредиенты:

мука – 500 г;

яйца – 2 штуки;

сливочное масло – 250 г;

столовый уксус – 1 час.

сода – 0,5 ч. л.;

сахарный песок – 150 г;

соль — щепотка.

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло нарезаем на кусочки. Соединяем с сахарным песком и тщательно перемешиваем в миске. Разбиваем два куриных яйца. Перемешиваем ингредиенты. В отдельной емкости смешиваем соду и уксус. Добавляем в другие продукты. Пропускаем муку через сито и постепенно добавляем в основную массу. Замешиваем тесто. Теперь накрываем тесто пленкой или полиэтиленовым пакетом и отправляем в морозилку на 30 минут. Небольшие кусочки теста отправляем в мясорубку. Выкладываем их на расстоянии друг от друга на пергаменте. Отправляем в духовку на двадцать минут при температуре 180 градусов. Печенье не должно сильно зарумяниться.

А чтобы печенье дольше не черствело, добавьте туда один ингредиент. Готовьте любимый чай и наслаждайтесь выпечкой. Приятного аппетита!