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Зачем тесто пропускать через мясорубку: даже за приготовление печенья по этому рецепту дети будут спорить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Песочное печенье по этому рецепту полюбят за вкус и за внешний вид
Песочное печенье по этому рецепту полюбят за вкус и за внешний вид. Фото babusyni-retsepty

Такую сладость не купить нигде!

Песочное печенье – это не только очень вкусно, но и удобно. Если к вам неожиданно нагрянут гости, то вы с легкостью их сможете их угостить, подать печенье в чай или кофе. Такое печенье можно хранить длительное время.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" предлагаем испечь именно такую выпечку. Его приготовление займет не так много времени, но печенье получается очень вкусным, с приятным привкусом и ароматом, нежным и рассыпчатым. К тому же, у этой вкусности есть одна особенность при приготовлении – тесто нужно пропустить через мясорубку. Зачем? Чтобы придать ему удивительную форму. Так что привлекайте к его приготовлению детей и устройте себе веселое и вкусное времяпрепровождение!

Как приготовить песочное печенье

Ингредиенты:

  • мука – 500 г;
  • яйца – 2 штуки;
  • сливочное масло – 250 г;
  • столовый уксус – 1 час.
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • сахарный песок – 150 г;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло нарезаем на кусочки. Соединяем с сахарным песком и тщательно перемешиваем в миске. Разбиваем два куриных яйца. Перемешиваем ингредиенты.
  2. В отдельной емкости смешиваем соду и уксус. Добавляем в другие продукты.
  3. Пропускаем муку через сито и постепенно добавляем в основную массу. Замешиваем тесто. Теперь накрываем тесто пленкой или полиэтиленовым пакетом и отправляем в морозилку на 30 минут.
  4. Небольшие кусочки теста отправляем в мясорубку. Выкладываем их на расстоянии друг от друга на пергаменте.
  5. Отправляем в духовку на двадцать минут при температуре 180 градусов. Печенье не должно сильно зарумяниться.

А чтобы печенье дольше не черствело, добавьте туда один ингредиент. Готовьте любимый чай и наслаждайтесь выпечкой. Приятного аппетита!

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