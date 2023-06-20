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Больше печь не будете: оригинальный рецепт пиццы за 10 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Простая пицца на сковороде Новость обновлена 20 июня 2023, 12:00
Простая пицца на сковороде. Фото Їсти

Идеально для быстрого завтрака

Быстрые завтраки – очень приятная вещь, когда нужно придумать прием пищи за небольшой промежуток времени. Если вы уже пробовали готовить овсянку в банке, обратите внимание на этот рецепт быстрой пиццы на сковороде.

Тесто выходит не редкое, но пропекается моментально. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса.

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Колбаса копченая
  • Помидоры
  • Сыр твердый
  • Томатный соус
  • Любимые специи

Способ приготовления:

  1. В миску наливаем растительное масло и около 100 мл воды. Добавляем соль, сахар и просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто.
  2. Оно должно быть эластичным и не прилипнуть к рукам. Раскатываем в лепешку диаметром как ваша сковородка.
  3. Сковороду немного смазываем маслом и разогреваем. Переносим на нее тесто.
  4. Тесто сверху смазываем томатным соусом. Подойдет даже кетчуп, если он вам нравится.
  5. Сверху кладем нарезанные удобными кусочками колбасу и помидоры. Посыпаем специями и тертым сыром.
  6. Готовим пиццу около 5 минут к румяной корочке под крышкой. Время ориентировочное, поэтому периодически проверяйте состояние готовности пиццы, чтобы она не подгорела и получилась хрустящей.

Пицца получается очень вкусная и ароматная. Также мы рассказывали, как готовить вкусные драники.

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