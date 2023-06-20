Больше печь не будете: оригинальный рецепт пиццы за 10 минут
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Идеально для быстрого завтрака
Быстрые завтраки – очень приятная вещь, когда нужно придумать прием пищи за небольшой промежуток времени. Если вы уже пробовали готовить овсянку в банке, обратите внимание на этот рецепт быстрой пиццы на сковороде.
Тесто выходит не редкое, но пропекается моментально. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса.
Ингредиенты:
- Мука – 250 г
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- Колбаса копченая
- Помидоры
- Сыр твердый
- Томатный соус
- Любимые специи
Способ приготовления:
- В миску наливаем растительное масло и около 100 мл воды. Добавляем соль, сахар и просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто.
- Оно должно быть эластичным и не прилипнуть к рукам. Раскатываем в лепешку диаметром как ваша сковородка.
- Сковороду немного смазываем маслом и разогреваем. Переносим на нее тесто.
- Тесто сверху смазываем томатным соусом. Подойдет даже кетчуп, если он вам нравится.
- Сверху кладем нарезанные удобными кусочками колбасу и помидоры. Посыпаем специями и тертым сыром.
- Готовим пиццу около 5 минут к румяной корочке под крышкой. Время ориентировочное, поэтому периодически проверяйте состояние готовности пиццы, чтобы она не подгорела и получилась хрустящей.
Пицца получается очень вкусная и ароматная. Также мы рассказывали, как готовить вкусные драники.