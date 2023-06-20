Больше печь не будете: оригинальный рецепт пиццы за 10 минут

Идеально для быстрого завтрака

Быстрые завтраки – очень приятная вещь, когда нужно придумать прием пищи за небольшой промежуток времени. Если вы уже пробовали готовить овсянку в банке, обратите внимание на этот рецепт быстрой пиццы на сковороде.

Тесто выходит не редкое, но пропекается моментально. Идеальный вариант для завтрака или быстрого перекуса.

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Колбаса копченая

Помидоры

Сыр твердый

Томатный соус

Любимые специи

Способ приготовления:

В миску наливаем растительное масло и около 100 мл воды. Добавляем соль, сахар и просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто. Оно должно быть эластичным и не прилипнуть к рукам. Раскатываем в лепешку диаметром как ваша сковородка. Сковороду немного смазываем маслом и разогреваем. Переносим на нее тесто. Тесто сверху смазываем томатным соусом. Подойдет даже кетчуп, если он вам нравится. Сверху кладем нарезанные удобными кусочками колбасу и помидоры. Посыпаем специями и тертым сыром. Готовим пиццу около 5 минут к румяной корочке под крышкой. Время ориентировочное, поэтому периодически проверяйте состояние готовности пиццы, чтобы она не подгорела и получилась хрустящей.

Пицца получается очень вкусная и ароматная. Также мы рассказывали, как готовить вкусные драники.