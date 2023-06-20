Сытный ужин на всю семью за 30 минут: от такой рыбки никто не откажется
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень просто – забросить все в духовку и пойти заниматься своими делами
Мы рассказывали, как готовить быстрые котлеты по-одесски. Но, если на блюда такого толка нет ни времени, ни сил, обратите внимание на этот рецепт скорого ужина. Так блюдо на всю семью можно приготовить с минимумом усилий.
Выходит вкусно, быстро и просто. Надо всего лишь забросить все в духовку, и можно идти заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- Морской окунь – 900 г
- Лук – 150 г
- Морковь – 150 г
- Перец сладкий – 300 г
- Картофель – 600 г
- Соль – 1,5 ч. л.
- Кориандр молотый – 1/3 ч. л.
- Паприка сладкая молота – 1,5 ч. л.
- Смесь перцев – 1/3 ч. л.
- Прованские травы – 1 ч. л.
- Приправа для рыбы – 0,5 ч. л.
- Масло растительное – 5 ст. л.
Способ приготовления:
- Рыбу чистим, моем и сушим салфетками. Нарезаем на порционные кусочки, присыпаем солью и складываем. Закрываем и оставляем на 20 минут.
- Тем временем готовим овощи для гарнира. Лук нарезаем полукольцами, морковь – соломкой. Овощи выкладываем на форму для выпечки.
- В отдельной мисочке смешиваем соль с кориандром, паприкой, смесью перцев и прованскими травами. Присыпаем этими специями морковь и лук.
- Перец нарезаем полосками, выкладываем на форму и снова присыпаем специями. Нарезаем картофель кружочками. Выкладываем верхним слоем. Включаем духовой шкаф на 180 градусов.
- Для рыбного соуса смешиваем масло с 1 чайной ложкой сладкой паприки и приправой для рыбы. Рыбу смачиваем в соусе и выкладываем поверх овощей. Если остался соус – выливаем его на рыбу.
- Выпекаем блюдо в духовке. Ориентировочное время – 50-60 минут. На готовность проверяйте картофель – он готовится дольше всего.
Блюдо получается сытное и полезное. Также мы рассказывали, как жарить драники с мясом.