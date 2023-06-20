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Сытный ужин на всю семью за 30 минут: от такой рыбки никто не откажется

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рыба запекается вместе с гарниром
Рыба запекается вместе с гарниром. Фото shuba.life

Очень просто – забросить все в духовку и пойти заниматься своими делами

Мы рассказывали, как готовить быстрые котлеты по-одесски. Но, если на блюда такого толка нет ни времени, ни сил, обратите внимание на этот рецепт скорого ужина. Так блюдо на всю семью можно приготовить с минимумом усилий.

Выходит вкусно, быстро и просто. Надо всего лишь забросить все в духовку, и можно идти заниматься своими делами.

Ингредиенты:

  • Морской окунь – 900 г
  • Лук – 150 г
  • Морковь – 150 г
  • Перец сладкий – 300 г
  • Картофель – 600 г
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Кориандр молотый – 1/3 ч. л.
  • Паприка сладкая молота – 1,5 ч. л.
  • Смесь перцев – 1/3 ч. л.
  • Прованские травы – 1 ч. л.
  • Приправа для рыбы – 0,5 ч. л.
  • Масло растительное – 5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Рыбу чистим, моем и сушим салфетками. Нарезаем на порционные кусочки, присыпаем солью и складываем. Закрываем и оставляем на 20 минут.
  2. Тем временем готовим овощи для гарнира. Лук нарезаем полукольцами, морковь – соломкой. Овощи выкладываем на форму для выпечки.
  3. В отдельной мисочке смешиваем соль с кориандром, паприкой, смесью перцев и прованскими травами. Присыпаем этими специями морковь и лук.
  4. Перец нарезаем полосками, выкладываем на форму и снова присыпаем специями. Нарезаем картофель кружочками. Выкладываем верхним слоем. Включаем духовой шкаф на 180 градусов.
  5. Для рыбного соуса смешиваем масло с 1 чайной ложкой сладкой паприки и приправой для рыбы. Рыбу смачиваем в соусе и выкладываем поверх овощей. Если остался соус – выливаем его на рыбу.
  6. Выпекаем блюдо в духовке. Ориентировочное время – 50-60 минут. На готовность проверяйте картофель – он готовится дольше всего.

Блюдо получается сытное и полезное. Также мы рассказывали, как жарить драники с мясом.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Ужин #Гарнир