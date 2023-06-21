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Просто птица, перец и соль: с этим рецептом куриного филе вы забудете даже о шашлыке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Так грудинку вы будете запекать всегда
Так грудинку вы будете запекать всегда. Фото smachno.in.ua

Блюдо заставит вас забыть о других

Куриное мясо достаточно диетическое и сухое. Но если его жарить – продукт теряет свою пользу, поэтому лучшим вариантом будет его запекание.

Запеченная куриная грудинка по рецепту Uaportal не оставит никого равнодушным. Приготовленное мясо получится нежным, ароматным и с хрустящей корочкой. Готовьте и наслаждайтесь!

Как приготовить запеченную куриную грудинку

Ингредиенты:

  • филе курицы;
  • перец;
  • соль;
  • приправа для курицы или гриля;
  • подсолнечное масло;
  • горчица — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте куриное филе под прохладной водой и просушите его. Натрите в филе соль, перец, приправу и растительное масло, при желании добавьте горчицу для более насыщенного вкуса.
  2. Накройте филе пищевой пленкой и оставьте мариноваться в течение 5 часов или даже на ночь.
  3. Перед приготовлением аккуратно заверните маринованное филе в фольгу.
  4. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Положите грудинку в фольге на деко и выпекайте в течение 1,5 часа.
  5. После запекания оставьте филе в духовке еще 30-60 минут, чтобы оно насытилось ароматами специй и разрыхленным соком. Извлеките запеченную куриную грудинку из духовки, разрежьте на порции и подавайте к столу.

Попробуйте его в этот вечер и наслаждайтесь непревзойденным вкусом. А для улучшения вкуса блюда можно приготовить любимый соус.

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#Рецепт #Куриное филе #Готовим дома