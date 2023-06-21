Просто птица, перец и соль: с этим рецептом куриного филе вы забудете даже о шашлыке
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Блюдо заставит вас забыть о других
Куриное мясо достаточно диетическое и сухое. Но если его жарить – продукт теряет свою пользу, поэтому лучшим вариантом будет его запекание.
Запеченная куриная грудинка по рецепту Uaportal не оставит никого равнодушным. Приготовленное мясо получится нежным, ароматным и с хрустящей корочкой. Готовьте и наслаждайтесь!
Как приготовить запеченную куриную грудинку
Ингредиенты:
- филе курицы;
- перец;
- соль;
- приправа для курицы или гриля;
- подсолнечное масло;
- горчица — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте куриное филе под прохладной водой и просушите его. Натрите в филе соль, перец, приправу и растительное масло, при желании добавьте горчицу для более насыщенного вкуса.
- Накройте филе пищевой пленкой и оставьте мариноваться в течение 5 часов или даже на ночь.
- Перед приготовлением аккуратно заверните маринованное филе в фольгу.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Положите грудинку в фольге на деко и выпекайте в течение 1,5 часа.
- После запекания оставьте филе в духовке еще 30-60 минут, чтобы оно насытилось ароматами специй и разрыхленным соком. Извлеките запеченную куриную грудинку из духовки, разрежьте на порции и подавайте к столу.
Попробуйте его в этот вечер и наслаждайтесь непревзойденным вкусом. А для улучшения вкуса блюда можно приготовить любимый соус.