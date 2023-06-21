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Завтракаем как в Париже: рецепт тостов с клубникой и сливочным сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Тосты с клубникой переместят вас в самую романтику
Тосты с клубникой переместят вас в самую романтику. Фото shuba.life

Вы будете завтракать уже через десять минут

Французские тосты с клубникой — это гарантия прекрасного утра. С нежным сливочным кремом и свежими ягодами, это отличный вариант летнего завтрака.

Такой завтрак от Uaportal вы полюбите не только за вкус, но и за легкость и быстроту приготовления. А еще это блюдо мысленно перенесет вас в романтический Париж и зарядит положительным настроением на целый день.

Как приготовить тосты с клубникой и сливочным сыром

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 1 шт.;
  • миндальное молоко – 60 мл;
  • сахар – 40 г;
  • ванильный экстракт – 8 мл;
  • сливочный сыр – 50 г;
  • клубника – 10 шт.;
  • хлеб тостовый, ломтик – 4 шт.;
  • пудра сахарная – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйцо, молоко, половину сахара и ваниль взбейте вместе.
  2. Отдельно смешайте сливочный творог и вторую половину сахара. Хлеб намажьте сливочно-творожной смесью, нарезанную клубнику положите на один кусочек хлеба.
  3. Сверху уложите второй кусок хлеба и прижмите края.
  4. Опустите бутерброды в смесь яиц с обеих сторон.
  5. На сковороду налейте масло и нагрейте его на небольшом огне. Жарьте хлеб по 3 минуты с каждой стороны.

Кстати, хлеб для таких тостов можно приготовить самому. Тем более, вам нужно немного ингредиентов и времени.

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