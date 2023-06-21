Завтракаем как в Париже: рецепт тостов с клубникой и сливочным сыром
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Вы будете завтракать уже через десять минут
Французские тосты с клубникой — это гарантия прекрасного утра. С нежным сливочным кремом и свежими ягодами, это отличный вариант летнего завтрака.
Такой завтрак от Uaportal вы полюбите не только за вкус, но и за легкость и быстроту приготовления. А еще это блюдо мысленно перенесет вас в романтический Париж и зарядит положительным настроением на целый день.
Как приготовить тосты с клубникой и сливочным сыром
Ингредиенты:
- яйца куриные – 1 шт.;
- миндальное молоко – 60 мл;
- сахар – 40 г;
- ванильный экстракт – 8 мл;
- сливочный сыр – 50 г;
- клубника – 10 шт.;
- хлеб тостовый, ломтик – 4 шт.;
- пудра сахарная – по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйцо, молоко, половину сахара и ваниль взбейте вместе.
- Отдельно смешайте сливочный творог и вторую половину сахара. Хлеб намажьте сливочно-творожной смесью, нарезанную клубнику положите на один кусочек хлеба.
- Сверху уложите второй кусок хлеба и прижмите края.
- Опустите бутерброды в смесь яиц с обеих сторон.
- На сковороду налейте масло и нагрейте его на небольшом огне. Жарьте хлеб по 3 минуты с каждой стороны.
Кстати, хлеб для таких тостов можно приготовить самому. Тем более, вам нужно немного ингредиентов и времени.