Завтракаем как в Париже: рецепт тостов с клубникой и сливочным сыром

Вы будете завтракать уже через десять минут

Французские тосты с клубникой — это гарантия прекрасного утра. С нежным сливочным кремом и свежими ягодами, это отличный вариант летнего завтрака.

Такой завтрак от Uaportal вы полюбите не только за вкус, но и за легкость и быстроту приготовления. А еще это блюдо мысленно перенесет вас в романтический Париж и зарядит положительным настроением на целый день.

Как приготовить тосты с клубникой и сливочным сыром

Ингредиенты:

яйца куриные – 1 шт.;

миндальное молоко – 60 мл;

сахар – 40 г;

ванильный экстракт – 8 мл;

сливочный сыр – 50 г;

клубника – 10 шт.;

хлеб тостовый, ломтик – 4 шт.;

пудра сахарная – по вкусу.

Способ приготовления:

Яйцо, молоко, половину сахара и ваниль взбейте вместе. Отдельно смешайте сливочный творог и вторую половину сахара. Хлеб намажьте сливочно-творожной смесью, нарезанную клубнику положите на один кусочек хлеба. Сверху уложите второй кусок хлеба и прижмите края. Опустите бутерброды в смесь яиц с обеих сторон. На сковороду налейте масло и нагрейте его на небольшом огне. Жарьте хлеб по 3 минуты с каждой стороны.

Кстати, хлеб для таких тостов можно приготовить самому. Тем более, вам нужно немного ингредиентов и времени.