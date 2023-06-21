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Пару минут - и готово: начинаем день со вкусного и сытного омлета в лаваше

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Омлет в лаваше подойдет и для завтрака, и в качестве перекуса
Омлет в лаваше подойдет и для завтрака, и в качестве перекуса. Фото cesmak.info

Такой воздушный омлет будет таять во рту

Лучшее начало дня — это полакомиться ароматным омлетом. Это очень простой в приготовлении, но невероятно вкусный и сытный вариант завтрака. В блюдо можно добавить филе, сыр, зелень, разные овощи и это только придаст приятный аромат и вкус блюду. Однако если вам надоел такой вариант завтрака, этот рецепт точно станет вашим фаворитом.

Чтобы разнообразить привычный завтрак и добавить ему немного сытости, приготовьте омлет в лаваше по рецепту "Мета". Это блюдо может стать для вас быстрым в приготовлении любимым завтраком. У вас получится новый вариант, которым вы обязательно порадуете близких.

Как приготовить омлет в лаваше

Ингредиенты:

  • лаваш тако;
  • 2 яйца;
  • 100 г ветчины или колбасы;
  • 1 помидор;
  • 100 г твердого сыра;
  • 2 стручка зеленого лука.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте помидоры, колбасу и лук, а сыр натрите.
  2. Яйца тщательно взбейте.
  3. Заранее разогрейте сковороду и вылейте на нее омлет.
  4. Когда яйца схватятся, положите сверху лаваш и переверните.
  5. Выложите сверху помидоры, колбасу и лук, оставьте на сковороде до готовности.

Вкусный лаваш для такого аппетитного перекуса можно приготовить собственноручно. Тем более, вам для этого понадобиться минимум ингредиентов и времени.

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#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома