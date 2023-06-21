Пару минут - и готово: начинаем день со вкусного и сытного омлета в лаваше

Такой воздушный омлет будет таять во рту

Лучшее начало дня — это полакомиться ароматным омлетом. Это очень простой в приготовлении, но невероятно вкусный и сытный вариант завтрака. В блюдо можно добавить филе, сыр, зелень, разные овощи и это только придаст приятный аромат и вкус блюду. Однако если вам надоел такой вариант завтрака, этот рецепт точно станет вашим фаворитом.

Чтобы разнообразить привычный завтрак и добавить ему немного сытости, приготовьте омлет в лаваше по рецепту "Мета". Это блюдо может стать для вас быстрым в приготовлении любимым завтраком. У вас получится новый вариант, которым вы обязательно порадуете близких.

Как приготовить омлет в лаваше

Ингредиенты:

лаваш тако;

2 яйца;

100 г ветчины или колбасы;

1 помидор;

100 г твердого сыра;

2 стручка зеленого лука.

Способ приготовления:

Нарежьте помидоры, колбасу и лук, а сыр натрите. Яйца тщательно взбейте. Заранее разогрейте сковороду и вылейте на нее омлет. Когда яйца схватятся, положите сверху лаваш и переверните. Выложите сверху помидоры, колбасу и лук, оставьте на сковороде до готовности.

Вкусный лаваш для такого аппетитного перекуса можно приготовить собственноручно. Тем более, вам для этого понадобиться минимум ингредиентов и времени.