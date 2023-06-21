Пару минут - и готово: начинаем день со вкусного и сытного омлета в лаваше
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Такой воздушный омлет будет таять во рту
Лучшее начало дня — это полакомиться ароматным омлетом. Это очень простой в приготовлении, но невероятно вкусный и сытный вариант завтрака. В блюдо можно добавить филе, сыр, зелень, разные овощи и это только придаст приятный аромат и вкус блюду. Однако если вам надоел такой вариант завтрака, этот рецепт точно станет вашим фаворитом.
Чтобы разнообразить привычный завтрак и добавить ему немного сытости, приготовьте омлет в лаваше по рецепту "Мета". Это блюдо может стать для вас быстрым в приготовлении любимым завтраком. У вас получится новый вариант, которым вы обязательно порадуете близких.
Как приготовить омлет в лаваше
Ингредиенты:
- лаваш тако;
- 2 яйца;
- 100 г ветчины или колбасы;
- 1 помидор;
- 100 г твердого сыра;
- 2 стручка зеленого лука.
Способ приготовления:
- Нарежьте помидоры, колбасу и лук, а сыр натрите.
- Яйца тщательно взбейте.
- Заранее разогрейте сковороду и вылейте на нее омлет.
- Когда яйца схватятся, положите сверху лаваш и переверните.
- Выложите сверху помидоры, колбасу и лук, оставьте на сковороде до готовности.
Вкусный лаваш для такого аппетитного перекуса можно приготовить собственноручно. Тем более, вам для этого понадобиться минимум ингредиентов и времени.