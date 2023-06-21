Этот рецепт вам точно пригодится: для такого овощного салата вам даже не придется ничего варить
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Быстро, вкусно и полезно!
Овощной салат – это хорошая идея как для праздничного, так и для семейного обеда. Такое блюдо содержит большое количество витаминов, а значит оно не только вкусно, но и невероятно полезно.
Гармоничное сочетание цветов, огромная польза, вкус – все это об овощном салате от "Бабусиних рецептів". Такое блюдо придется по вкусу не только вегетарианцам или поклонникам здорового питания, но и всем близким и друзьям. Да и готовить его совсем недолго – уверены, что именно за это салат придется по душе вам.
Как приготовить овощной салат
Ингредиенты:
- огурец свежий – 1 шт.;
- яблоко среднее – 1 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик (по желанию);
- майонез – 1 ст. л.:
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Помидор промойте, нарежьте небольшими кусочками и добавьте в миску или салатник.
- Яблоко промойте. Если кожура плотная и жесткая, лучше ее удалите. Мякоть яблоки нарежьте брусочками или соломкой и добавьте в салат. Яблоко можно натереть на терке для моркови по-корейски и сбрызнуть лимонным соком – так фрукт не потемнеет, а у салата появится особый вкус.
- Огурец измельчите на терке. Если огурец очень сочный, обязательно необходимо отжать от сока и отправить в миску.
- Морковь натрите на терке и отправить в остальные ингредиенты.
- При желании измельчите чеснок и добавьте в салат.
- Посолите. Для заправки можно соединить растительное масло, мед и соевый соус или заправить салат растительным маслом. Блюдо готово, приятного аппетита.
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