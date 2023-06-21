Этот рецепт вам точно пригодится: для такого овощного салата вам даже не придется ничего варить

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Овощной салат – это хорошая идея как для праздничного, так и для семейного обеда. Такое блюдо содержит большое количество витаминов, а значит оно не только вкусно, но и невероятно полезно.

Гармоничное сочетание цветов, огромная польза, вкус – все это об овощном салате от "Бабусиних рецептів". Такое блюдо придется по вкусу не только вегетарианцам или поклонникам здорового питания, но и всем близким и друзьям. Да и готовить его совсем недолго – уверены, что именно за это салат придется по душе вам.

Как приготовить овощной салат

Ингредиенты:

огурец свежий – 1 шт.;

яблоко среднее – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик (по желанию);

майонез – 1 ст. л.:

соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помидор промойте, нарежьте небольшими кусочками и добавьте в миску или салатник. Яблоко промойте. Если кожура плотная и жесткая, лучше ее удалите. Мякоть яблоки нарежьте брусочками или соломкой и добавьте в салат. Яблоко можно натереть на терке для моркови по-корейски и сбрызнуть лимонным соком – так фрукт не потемнеет, а у салата появится особый вкус. Огурец измельчите на терке. Если огурец очень сочный, обязательно необходимо отжать от сока и отправить в миску. Морковь натрите на терке и отправить в остальные ингредиенты. При желании измельчите чеснок и добавьте в салат. Посолите. Для заправки можно соединить растительное масло, мед и соевый соус или заправить салат растительным маслом. Блюдо готово, приятного аппетита.

Когда будете покупать помидоры, помните: определить их натуральность легко. Вам понадобиться для этого лишь секунда времени.