Сало в рассоле: как приготовить идеальную закуску всего за пять минут

Готовиться такая закуска быстро, но съедается еще быстрее

Если вы любите сало? Если вы готовы к экспериментам с любимым продуктом, не поленитесь приготовить сало в рассоле.

Такое вкусное, ароматное, мягкое, с ароматными нотками сало пригодится вам как идеальная закуска, как дополнение к салатам, картошке или на бутербродах. "Домашние заготовки" рекомендуют регулировать количество соли в соответствии со временем года заготовки: летом необходимо добавлять 200 г на 1 литр воды, а зимой это количество можно уменьшить до 160-180 г.

Как приготовить сало в рассоле

Ингредиенты на 6 банок емкостью 1 л:

вода – 2 л

соль – 400 г

сало – 4 кг

Дополнительно в каждую банку:

чеснок – 3 зубчика;

лавровый лист – 1 шт.;

перец черный в зернах – несколько шт.;

перец душистый в зернах – несколько шт.

Способ приготовления:

Подготовьте все необходимые ингредиенты, вымойте, простерилизуйте и высушите банки. В каждую подготовленную банку на дно положите очищенные зубчики чеснока, лавровый лист, по несколько зерен черного и душистого перца. Для приготовления маринада налейте воду в кастрюлю, смешайте ее с солью, доведите до кипения и варите на слабом огне несколько минут до полного растворения кристаллов соли. Сало нарежьте порционными кусками и уложите в банки. Залейте сало в банках горячим рассолом, накройте крышками, поставьте на полотенце или плотную ткань в подходящего размера кастрюлю. Залейте тёплой водой на ¾ высоты банок. Кастрюлю с банками в воде поставьте на плиту, на среднем огне доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь. При слабом кипении воды стерилизуйте банки с салом 2 часа. Выньте банки из кипятка, плотно закупорьте или закрутите винтовыми крышками и переверните вверх дном до полного остывания. После остывания уберите банки с салом в рассоле на холод для постоянного хранения – в холодильник, подвал или холодную кладовку, чтобы жир рассола и само сало хорошо застыло.

Зимой это сало можно использовать для приготовления любимой закуски казаков — потапцов. Попробуйте это блюдо — и вы не пожалеете!