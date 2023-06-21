Сало в рассоле: как приготовить идеальную закуску всего за пять минут
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Готовиться такая закуска быстро, но съедается еще быстрее
Если вы любите сало? Если вы готовы к экспериментам с любимым продуктом, не поленитесь приготовить сало в рассоле.
Такое вкусное, ароматное, мягкое, с ароматными нотками сало пригодится вам как идеальная закуска, как дополнение к салатам, картошке или на бутербродах. "Домашние заготовки" рекомендуют регулировать количество соли в соответствии со временем года заготовки: летом необходимо добавлять 200 г на 1 литр воды, а зимой это количество можно уменьшить до 160-180 г.
Как приготовить сало в рассоле
Ингредиенты на 6 банок емкостью 1 л:
- вода – 2 л
- соль – 400 г
- сало – 4 кг
Дополнительно в каждую банку:
- чеснок – 3 зубчика;
- лавровый лист – 1 шт.;
- перец черный в зернах – несколько шт.;
- перец душистый в зернах – несколько шт.
Способ приготовления:
- Подготовьте все необходимые ингредиенты, вымойте, простерилизуйте и высушите банки.
- В каждую подготовленную банку на дно положите очищенные зубчики чеснока, лавровый лист, по несколько зерен черного и душистого перца.
- Для приготовления маринада налейте воду в кастрюлю, смешайте ее с солью, доведите до кипения и варите на слабом огне несколько минут до полного растворения кристаллов соли.
- Сало нарежьте порционными кусками и уложите в банки.
- Залейте сало в банках горячим рассолом, накройте крышками, поставьте на полотенце или плотную ткань в подходящего размера кастрюлю. Залейте тёплой водой на ¾ высоты банок.
- Кастрюлю с банками в воде поставьте на плиту, на среднем огне доведите воду до кипения, затем уменьшите огонь. При слабом кипении воды стерилизуйте банки с салом 2 часа.
- Выньте банки из кипятка, плотно закупорьте или закрутите винтовыми крышками и переверните вверх дном до полного остывания.
- После остывания уберите банки с салом в рассоле на холод для постоянного хранения – в холодильник, подвал или холодную кладовку, чтобы жир рассола и само сало хорошо застыло.
Зимой это сало можно использовать для приготовления любимой закуски казаков — потапцов. Попробуйте это блюдо — и вы не пожалеете!