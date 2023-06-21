Три ингредиента и никакой муки: с этим рецептом невозможно остановиться есть печенье

Нежное и воздушное печенье станет любимым к чаю

Домашнее печенье – вкуснейшее домашнее угощение к чаю. Рецептов приготовления вкусностей невероятное количество – из разного теста, с начинками, сахарной пудрой, из овсяной и кукурузной муки, кокосовой стружки.

А печенье с кокосовой стружкой можно приготовить даже без муки и разрыхлителя. Такое печенье — настоящее райское наслаждение от "Бабусиних рецептів". Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить кокосовое печенье

Ингредиенты:

куриные сырые яйца – 3 шт.;

сахарный песок – чуть больше стакана;

кокосовая стружка – 250 г;

сахарная пудра, ванилин, ванильный сахар – по желанию.

Способ приготовления:

В миску вбейте сырые яйца, добавьте сахарный песок по вкусу. Взбейтеь яйца с сахаром с помощью миксера или блендера до увеличения объема вдвое и полного растворения сахара. Добавьте кокосовую стружку в яичную смесь и хорошо перемешать. Тесто должно быть густым. Руками или с помощью столовой ложки сформируйте из него шарики. Разогрейте духовку до 170 градусов. Противень застелите пергаментной бумагой или смажьте маслом. Выложите печенье на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Отправляйте выпекаться в духовку на 20-25 минут. Готовое печенье после охлаждения посыпьте сахарной пудрой.

А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте только один ингредиент. Так ваши вкусности будут свежими долгое время.