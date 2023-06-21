Три ингредиента и никакой муки: с этим рецептом невозможно остановиться есть печенье
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Нежное и воздушное печенье станет любимым к чаю
Домашнее печенье – вкуснейшее домашнее угощение к чаю. Рецептов приготовления вкусностей невероятное количество – из разного теста, с начинками, сахарной пудрой, из овсяной и кукурузной муки, кокосовой стружки.
А печенье с кокосовой стружкой можно приготовить даже без муки и разрыхлителя. Такое печенье — настоящее райское наслаждение от "Бабусиних рецептів". Попробуйте – и убедитесь!
Как приготовить кокосовое печенье
Ингредиенты:
- куриные сырые яйца – 3 шт.;
- сахарный песок – чуть больше стакана;
- кокосовая стружка – 250 г;
- сахарная пудра, ванилин, ванильный сахар – по желанию.
Способ приготовления:
- В миску вбейте сырые яйца, добавьте сахарный песок по вкусу.
- Взбейтеь яйца с сахаром с помощью миксера или блендера до увеличения объема вдвое и полного растворения сахара.
- Добавьте кокосовую стружку в яичную смесь и хорошо перемешать. Тесто должно быть густым. Руками или с помощью столовой ложки сформируйте из него шарики.
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Противень застелите пергаментной бумагой или смажьте маслом.
- Выложите печенье на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Отправляйте выпекаться в духовку на 20-25 минут.
- Готовое печенье после охлаждения посыпьте сахарной пудрой.
А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте только один ингредиент. Так ваши вкусности будут свежими долгое время.