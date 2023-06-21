Невозможно вкусная "сладость": от такого "Ленивого голубца" не откажется никто

От такого ароматного блюда вряд ли кто-то откажется

Мы привыкли, что из сочетания капусты, фарша и риса получаются классические голубцы. Но из этих продуктов можно приготовить множество оригинальных и вкусных блюд. Один из них — пирог "Ленивый голубец", который даст фору любым другим закускам.

Мясной пирог с капустой по рецепту "Це Смак" получается гораздо вкуснее обычных голубцов. Это блюдо более сочное, мягкое и легкое в приготовлении. Потому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить мясной пирог с капустой "Ленивый голубец"

Ингредиенты на 8 порций:

капуста белокочанная – 1 шт.;

свиной фарш – 350 г;

говяжий фарш – 350 г;

лук – 1 шт.;

чеснок: — 2 зуб.;

оливковое масло – 100 мл;

морковь – 2 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

рис – 350 г;

томатный соус – 350 г;

петрушка – 0,5 пуч.;

базилик – 0,5 пуч.;

пармезан – 120 г;

яйцо – 1 шт.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Вырежьте кочерыжку у капусты, разберите ее на листья. Опустите листья в кипящую воду и подержите 2-3 минуты, чтобы они стали мягкими, достаньте и положите на тарелку. Обжарьте фарш на небольшом количестве оливкового масла. Нарежьте мелкими кубиками лук, болгарский перец и морковь, измельчите чеснок. Обжарьте овощи на оливковом масле и смешайте с фаршем. Добавьте в фарш вареный рис, томатный соус, резаную зелень, 90 г тертого пармезана, яйцо, соль и перец по своему вкусу, все перемешайте. Застелите круглую форму капустными листьями, на них выложите треть начинки, накройте ее листьями. Повторите оба слоя. Последний слой фарша накройте листьями так, чтобы они свисали с краев. Полите пирог оливковым маслом, присыпьте солью и перцем и тертым пармезаном. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Готовый пирог смажьте томатным соусом и тертым пармезаном.

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