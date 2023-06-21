Невозможно вкусная "сладость": от такого "Ленивого голубца" не откажется никто
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От такого ароматного блюда вряд ли кто-то откажется
Мы привыкли, что из сочетания капусты, фарша и риса получаются классические голубцы. Но из этих продуктов можно приготовить множество оригинальных и вкусных блюд. Один из них — пирог "Ленивый голубец", который даст фору любым другим закускам.
Мясной пирог с капустой по рецепту "Це Смак" получается гораздо вкуснее обычных голубцов. Это блюдо более сочное, мягкое и легкое в приготовлении. Потому берем продукты и начинаем готовить.
Как приготовить мясной пирог с капустой "Ленивый голубец"
Ингредиенты на 8 порций:
- капуста белокочанная – 1 шт.;
- свиной фарш – 350 г;
- говяжий фарш – 350 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок: — 2 зуб.;
- оливковое масло – 100 мл;
- морковь – 2 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- рис – 350 г;
- томатный соус – 350 г;
- петрушка – 0,5 пуч.;
- базилик – 0,5 пуч.;
- пармезан – 120 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Вырежьте кочерыжку у капусты, разберите ее на листья. Опустите листья в кипящую воду и подержите 2-3 минуты, чтобы они стали мягкими, достаньте и положите на тарелку.
- Обжарьте фарш на небольшом количестве оливкового масла. Нарежьте мелкими кубиками лук, болгарский перец и морковь, измельчите чеснок. Обжарьте овощи на оливковом масле и смешайте с фаршем.
- Добавьте в фарш вареный рис, томатный соус, резаную зелень, 90 г тертого пармезана, яйцо, соль и перец по своему вкусу, все перемешайте.
- Застелите круглую форму капустными листьями, на них выложите треть начинки, накройте ее листьями. Повторите оба слоя. Последний слой фарша накройте листьями так, чтобы они свисали с краев.
- Полите пирог оливковым маслом, присыпьте солью и перцем и тертым пармезаном. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Готовый пирог смажьте томатным соусом и тертым пармезаном.
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