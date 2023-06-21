Никто не догадается, из чего котлеты: рецепт потрясающих биточков без мяса

Гости обязательно спросят рецепт!

Ароматные котлеты – блюдо, которое любят практически все. Они не только вкусные и сытные, но и легкие в приготовлении.

Но если вы не любите или не употребляете мясо, его можно заменить другими продуктами. "Бабусині рецепти" предлагают приготовить котлеты из яиц. Такое блюдо точно вызовет зависимость у всех членов семьи — такие биточки получаются ароматными и невероятно сочными.

Как приготовить яичные котлеты

Ингредиенты:

5-6 яиц;

1 небольшой пучок укропа;

4-5 веточек зеленого лука;

1 ст. л. с горкой пшеничной муки;

2 ст. л. манки;

1.5 ст. л. сметаны;

соль, перец – по своему вкусу;

рафинированное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Яйца отварить, охладить, очистить, натереть на большой терке. Зелень хорошо промыть, промокнуть салфеткой лишнюю влагу, мелко покрошить и добавить в яйца, хорошо перемешать. Зелень с яйцами добавить в манную крупу и муку, посолить, поперчить по вкусу, еще раз перемешать. Добавить сметану, снова хорошо перемешать. Разогреть сковороду с рафинированным растительным маслом на небольшом огне. Сформировать котлеты, выложить их на разогретую сковороду. Обжаривать котлеты до румяной корочки с обеих сторон при открытой крышке.

Котлеты можно подавать к любому гарниру. Приятного аппетита!