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Никто не догадается, из чего котлеты: рецепт потрясающих биточков без мяса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Яичные котлеты - отличная альтернатива мясным
Яичные котлеты - отличная альтернатива мясным. Фото babusyni-retsepty

Гости обязательно спросят рецепт!

Ароматные котлеты – блюдо, которое любят практически все. Они не только вкусные и сытные, но и легкие в приготовлении.

Но если вы не любите или не употребляете мясо, его можно заменить другими продуктами. "Бабусині рецепти" предлагают приготовить котлеты из яиц. Такое блюдо точно вызовет зависимость у всех членов семьи — такие биточки получаются ароматными и невероятно сочными.

Как приготовить яичные котлеты

Ингредиенты:

  • 5-6 яиц;
  • 1 небольшой пучок укропа;
  • 4-5 веточек зеленого лука;
  • 1 ст. л. с горкой пшеничной муки;
  • 2 ст. л. манки;
  • 1.5 ст. л. сметаны;
  • соль, перец – по своему вкусу;
  • рафинированное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, охладить, очистить, натереть на большой терке.
  2. Зелень хорошо промыть, промокнуть салфеткой лишнюю влагу, мелко покрошить и добавить в яйца, хорошо перемешать.
  3. Зелень с яйцами добавить в манную крупу и муку, посолить, поперчить по вкусу, еще раз перемешать.
  4. Добавить сметану, снова хорошо перемешать.
  5. Разогреть сковороду с рафинированным растительным маслом на небольшом огне. Сформировать котлеты, выложить их на разогретую сковороду.
  6. Обжаривать котлеты до румяной корочки с обеих сторон при открытой крышке.

Котлеты можно подавать к любому гарниру. Приятного аппетита!

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