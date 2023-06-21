Никто не догадается, из чего котлеты: рецепт потрясающих биточков без мяса
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Гости обязательно спросят рецепт!
Ароматные котлеты – блюдо, которое любят практически все. Они не только вкусные и сытные, но и легкие в приготовлении.
Но если вы не любите или не употребляете мясо, его можно заменить другими продуктами. "Бабусині рецепти" предлагают приготовить котлеты из яиц. Такое блюдо точно вызовет зависимость у всех членов семьи — такие биточки получаются ароматными и невероятно сочными.
Как приготовить яичные котлеты
Ингредиенты:
- 5-6 яиц;
- 1 небольшой пучок укропа;
- 4-5 веточек зеленого лука;
- 1 ст. л. с горкой пшеничной муки;
- 2 ст. л. манки;
- 1.5 ст. л. сметаны;
- соль, перец – по своему вкусу;
- рафинированное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Яйца отварить, охладить, очистить, натереть на большой терке.
- Зелень хорошо промыть, промокнуть салфеткой лишнюю влагу, мелко покрошить и добавить в яйца, хорошо перемешать.
- Зелень с яйцами добавить в манную крупу и муку, посолить, поперчить по вкусу, еще раз перемешать.
- Добавить сметану, снова хорошо перемешать.
- Разогреть сковороду с рафинированным растительным маслом на небольшом огне. Сформировать котлеты, выложить их на разогретую сковороду.
- Обжаривать котлеты до румяной корочки с обеих сторон при открытой крышке.
Котлеты можно подавать к любому гарниру. Приятного аппетита!