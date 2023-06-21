Кофе и десерт в одной чашке: необычный рецепт капучино парфе

Вы можете готовить это не обычное блюдо в соответствии со своими вкусами

Хочется удивить свою вторую половинку необычным блюдом? Предлагаем совместить изысканный французский десерт парфе с итальянским эспрессо. У вас получится невероятно вкусный десерт — капучино парфе.

Рецепт Shuba великолепен тем, что вы можете фантазировать в соответствии со своими желаниями: например, добавить корицу или мускатный орех. Если для вас в рецепте много сливок — не добавляйте взбитые в конце. Удивляйте любимых и наслаждайтесь сами!

Как приготовить капучино парфе

Ингредиенты на 6 порций:

желтки куриные — 3 шт.;

растворимый кофе — 1 ст. л.;

кофейный ликер — 30 мл;

кофе эспрессо — 30 мл;

сахар — 70 г;

сливки 33% — 250 мл.

Для подачи:

сливки 33% — 125 мл;

какао-порошок — по вкусу.

Способ приготовления:

Взбейте до густой пены яичные желтки, сахар, растворимый кофе, кофейный ликер и заваренное эспрессо. Самое время устроить "ледяную баню". Для этого в отдельную миску налейте холодную воду, добавьте кубики льда. Опустите дно миски со смесью в ледяную воду и взбивайте смесь дальше, чтобы она охладилась и стала густой. Когда масса станет холодной и слегка застынет, взбейте 250 мл сливок до густой пены и вмешайте их в массу. Разложите смесь по порционным чашкам, наполняя их не до самых краев. Поставьте в холодильник и дайте хорошо застыть. Достаньте десерт из холодильника за 15 минут до подачи. Взбейте до густой пены жирные сливки и разложите их с помощью кулинарного мешочка на парфе, посыпьте через ситечко какао-порошком и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Детей можно побаловать необычными засахаренными грецкими орехами. Этот десерт вы не купите ни в одном магазине.