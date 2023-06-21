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Откажетесь от покупного навсегда: рецепт домашнего сыра с зеленью за 15 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой домашний сыр близкие будут просить ежедневно
Такой домашний сыр близкие будут просить ежедневно. Фото cesmak.info

Всего три ингредиента — и у вас на столе невероятная вкуснятина

Натуральный сыр – это не только вкусно, но и очень полезно. В нем содержится много белка, который так необходим нам каждый день. Но на полках магазинов много подделок и некачественного товара и чтобы быть уверенным в качестве этого продукта, можно приготовить творог дома.

Для рецепта "Це Смак" вам потребуется всего три ингредиента и совсем немного времени. Тем более вы можете готовить блюдо в соответствии со своими предпочтениями: если любите соленый сыр, добавьте больше соли. А для остроты и пикантности можно собрать букет из пряных трав и излюбленных специй. Хотите удивить родных и друзей – добавьте орехов или грибов.

Как приготовить сыр с зеленью

Ингредиенты на 4 порции:

  • молоко (не менее 3%) – 1 л;
  • сметана (20%) – 200 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сушеный укроп – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В кастрюле смешайте молоко и соль. Доведите до кипения.
  2. Отдельно взбейте яйца со сметаной. С помощью ложки сделайте в кипящем молоке воронку и влейте яичную смесь, продолжая перемешивать.
  3. Через несколько минут смесь начнет сворачиваться. Варите творог на среднем огне еще 5-7 минут.
  4. За 2-3 минуты до готовности добавьте зелень. Перемешайте. Когда на ложке не будут оставаться кусочки сыра, можете убрать кастрюлю из огня.
  5. Выложите на сито марлю в два слоя. Вылейте содержимое кастрюли и подождите, пока стечет жидкость.
  6. Захватите пластиковую коробочку и сделайте в дни несколько небольших отверстий. Пересыпьте в нее творог. Сверху поставьте такой же контейнер и добавьте любой груз весом не менее 4 кг.
  7. Поместите всю конструкцию в миску, чтобы сыворотка могла стечь. Оставьте на 2-3 часа.

Также дома вы можете приготовить плавленый сыр. Он получится гораздо полезней магазинного.

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