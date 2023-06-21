Откажетесь от покупного навсегда: рецепт домашнего сыра с зеленью за 15 минут
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Всего три ингредиента — и у вас на столе невероятная вкуснятина
Натуральный сыр – это не только вкусно, но и очень полезно. В нем содержится много белка, который так необходим нам каждый день. Но на полках магазинов много подделок и некачественного товара и чтобы быть уверенным в качестве этого продукта, можно приготовить творог дома.
Для рецепта "Це Смак" вам потребуется всего три ингредиента и совсем немного времени. Тем более вы можете готовить блюдо в соответствии со своими предпочтениями: если любите соленый сыр, добавьте больше соли. А для остроты и пикантности можно собрать букет из пряных трав и излюбленных специй. Хотите удивить родных и друзей – добавьте орехов или грибов.
Как приготовить сыр с зеленью
Ингредиенты на 4 порции:
- молоко (не менее 3%) – 1 л;
- сметана (20%) – 200 г;
- яйцо – 3 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- сушеный укроп – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- В кастрюле смешайте молоко и соль. Доведите до кипения.
- Отдельно взбейте яйца со сметаной. С помощью ложки сделайте в кипящем молоке воронку и влейте яичную смесь, продолжая перемешивать.
- Через несколько минут смесь начнет сворачиваться. Варите творог на среднем огне еще 5-7 минут.
- За 2-3 минуты до готовности добавьте зелень. Перемешайте. Когда на ложке не будут оставаться кусочки сыра, можете убрать кастрюлю из огня.
- Выложите на сито марлю в два слоя. Вылейте содержимое кастрюли и подождите, пока стечет жидкость.
- Захватите пластиковую коробочку и сделайте в дни несколько небольших отверстий. Пересыпьте в нее творог. Сверху поставьте такой же контейнер и добавьте любой груз весом не менее 4 кг.
- Поместите всю конструкцию в миску, чтобы сыворотка могла стечь. Оставьте на 2-3 часа.
Также дома вы можете приготовить плавленый сыр. Он получится гораздо полезней магазинного.