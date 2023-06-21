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Всего 5 минут и 2 яйца – и вкусное печенье готово: невероятный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
С этим лакомством о магазинном печенье забудете
С этим лакомством о магазинном печенье забудете. Фото Сегодня

Идеально к чаю или кофе

Мы рассказывали, как готовить вкусные дрожжевые рогалики. Следующий рецепт печенья еще более простой.

Это простое песочное печенье готовится очень быстро и из самых простых продуктов. Попробуйте – и о магазинных сладостях не вспомните.

Ингредиенты:

  • Мука – 450 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Сахар – 120 г
  • Сливочное масло – 135 г
  • Белый йогурт – 100 г
  • Яйца — 2 шт
  • Соль — щепотка
  • Изюм, орехи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Венчиком смешиваем яйца, щепотку соли, ванильный сахар и сахар. Добавляем к ним растопленное сливочное масло и йогурт.
  2. Частями просеиваем в тесто сливочное масло вместе с разрыхлителем. Замешиваем эластичное тесто. На этом шаге включаем духовку на 180 градусов.
  3. Добавляем изюм и измельченные орешки. Вмешиваем. Раскатываем тесто пластом толщиной примерно в сантиметр.
  4. Вырубим печенье стаканом или специальной вырубкой. Делаем так, пока не закончится тесто – замешиваем, раскатываем, вырубаем.
  5. Вырезанное печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Готовим ориентировочно 20-25 минут.

Такое печенье идеально подойдет как быстрый вариант сладостей к чаю. Также мы рассказывали, как готовить сладости на майонезе.

Теги:
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