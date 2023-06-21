Всего 5 минут и 2 яйца – и вкусное печенье готово: невероятный рецепт

Идеально к чаю или кофе

Мы рассказывали, как готовить вкусные дрожжевые рогалики. Следующий рецепт печенья еще более простой.

Это простое песочное печенье готовится очень быстро и из самых простых продуктов. Попробуйте – и о магазинных сладостях не вспомните.

Ингредиенты:

Мука – 450 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сахар – 120 г

Сливочное масло – 135 г

Белый йогурт – 100 г

Яйца — 2 шт

Соль — щепотка

Изюм, орехи — по вкусу

Способ приготовления:

Венчиком смешиваем яйца, щепотку соли, ванильный сахар и сахар. Добавляем к ним растопленное сливочное масло и йогурт. Частями просеиваем в тесто сливочное масло вместе с разрыхлителем. Замешиваем эластичное тесто. На этом шаге включаем духовку на 180 градусов. Добавляем изюм и измельченные орешки. Вмешиваем. Раскатываем тесто пластом толщиной примерно в сантиметр. Вырубим печенье стаканом или специальной вырубкой. Делаем так, пока не закончится тесто – замешиваем, раскатываем, вырубаем. Вырезанное печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Готовим ориентировочно 20-25 минут.

Такое печенье идеально подойдет как быстрый вариант сладостей к чаю. Также мы рассказывали, как готовить сладости на майонезе.