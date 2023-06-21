Всего 5 минут и 2 яйца – и вкусное печенье готово: невероятный рецепт
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Идеально к чаю или кофе
Мы рассказывали, как готовить вкусные дрожжевые рогалики. Следующий рецепт печенья еще более простой.
Это простое песочное печенье готовится очень быстро и из самых простых продуктов. Попробуйте – и о магазинных сладостях не вспомните.
Ингредиенты:
- Мука – 450 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Сахар – 120 г
- Сливочное масло – 135 г
- Белый йогурт – 100 г
- Яйца — 2 шт
- Соль — щепотка
- Изюм, орехи — по вкусу
Способ приготовления:
- Венчиком смешиваем яйца, щепотку соли, ванильный сахар и сахар. Добавляем к ним растопленное сливочное масло и йогурт.
- Частями просеиваем в тесто сливочное масло вместе с разрыхлителем. Замешиваем эластичное тесто. На этом шаге включаем духовку на 180 градусов.
- Добавляем изюм и измельченные орешки. Вмешиваем. Раскатываем тесто пластом толщиной примерно в сантиметр.
- Вырубим печенье стаканом или специальной вырубкой. Делаем так, пока не закончится тесто – замешиваем, раскатываем, вырубаем.
- Вырезанное печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Готовим ориентировочно 20-25 минут.
Такое печенье идеально подойдет как быстрый вариант сладостей к чаю. Также мы рассказывали, как готовить сладости на майонезе.