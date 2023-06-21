От этого "торта" все будут в восторге: невероятная закуска из кабачков
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Все спросят у вас рецепт
Мы рассказывали, как готовить вкусную закуску к праздничному столу – рулет из кабачков с грибочками. Еще одна форма этого блюда – кабачковый торт.
Это идеальное праздничное блюдо летом, когда есть большое количество сезонных овощей. Побалуйте свою семью тортом из кабачков с сырной начинкой. Рецептом делится theLime.
Ингредиенты:
- кабачки — 500 г
- яйца – 2 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- мука — 140 г)
- соль, перец — по вкусу
- сливочный сыр — 250 г
- майонез — 100 г
- чеснок — по вкусу
- укроп — 0,5 пучка
- помидор — 1-2 шт.
Способ приготовления:
- Кабачок промываем в проточной воде, вытираем досуха. Натираем его на большой терке, солим, оставляем примерно на 10-15 минут.
- Затем отжимаем весь сок, пустивший кабачок. Затем добавляем в него перец, яйца, муку, измельченный чеснок и тщательно перемешиваем.
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарим кабачковые блины с двух сторон до готовности. Готовые кабачковые блины выкладываем на тарелку. Когда остынут – можно собирать торт.
- Для крема сыр смешиваем с чесноком, измельченным укропом и майонезом. Помидоры нарезаем тонкими кружочками.
- Собираем торт – блины промазываем кремом, перекладываем помидорами. Ставим его в холодильник как минимум в час.
Подаем кабачковый торт на стол, нарезав на порционные кусочки. Также мы рассказывали о похожей закуске – хлебном торте.