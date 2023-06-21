От этого "торта" все будут в восторге: невероятная закуска из кабачков

Все спросят у вас рецепт

Мы рассказывали, как готовить вкусную закуску к праздничному столу – рулет из кабачков с грибочками. Еще одна форма этого блюда – кабачковый торт.

Это идеальное праздничное блюдо летом, когда есть большое количество сезонных овощей. Побалуйте свою семью тортом из кабачков с сырной начинкой. Рецептом делится theLime.

Ингредиенты:

кабачки — 500 г

яйца – 2 шт.

чеснок — 2 зубчика

мука — 140 г)

соль, перец — по вкусу

сливочный сыр — 250 г

майонез — 100 г

чеснок — по вкусу

укроп — 0,5 пучка

помидор — 1-2 шт.

Способ приготовления:

Кабачок промываем в проточной воде, вытираем досуха. Натираем его на большой терке, солим, оставляем примерно на 10-15 минут. Затем отжимаем весь сок, пустивший кабачок. Затем добавляем в него перец, яйца, муку, измельченный чеснок и тщательно перемешиваем. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Жарим кабачковые блины с двух сторон до готовности. Готовые кабачковые блины выкладываем на тарелку. Когда остынут – можно собирать торт. Для крема сыр смешиваем с чесноком, измельченным укропом и майонезом. Помидоры нарезаем тонкими кружочками. Собираем торт – блины промазываем кремом, перекладываем помидорами. Ставим его в холодильник как минимум в час.

Подаем кабачковый торт на стол, нарезав на порционные кусочки. Также мы рассказывали о похожей закуске – хлебном торте.