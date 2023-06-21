Заготовка, которую сметут со стола в секунду: фантастический маринованный перец

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Мы рассказывали, как закрывать невероятное овощное ассорти на зиму. Теперь делимся рецептом консервированного перца.

Сочный мясистый маринованный перец станет настоящей находкой, ведь его можно добавить ко многим блюдам – плову, картофельному пюре, кашам. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

1,5 кг болгарского перца

100 мл масла

60 мл лимонного сока

по чайной ложке соли и сахара

8-10 горошин черного перца

лавровые листья

Способ приготовления:

Перец выкладываем на противень, запекаем в разогретой до 220 градусов духовке 40 мин. С охлажденного перца снимаем кожицу, удаляем семена. Если выделился сок – сливаем его отдельно. Перец произвольно нарезаем. Выкладываем его в стерилизованные банки, оставив место для маринада. Кладем несколько горошин черного перца и лавровый лист. Добавляем к соку из перцев лимонный сок, растительное масло, соль и сахар. Перемешиваем до полного растворения кристалликов. Аккуратно с помощью столовой ложки заливаем банки с перцем душистым маринадом, не доходя до края банки 1 см. Банки ставим в кастрюлю с тканевой салфеткой на дне. Наливаем холодной воды по плечики банок. Прикрываем крышками. Варим 15 мин от начала кипения. Затем закручиваем и переворачиваем.

Заготовка хранится в прохладном темном месте. Также мы рассказывали, как закрывать "Помидоры под снегом".