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Только картофель, микроволновка и 15 минут: без этого рецепта чипсов не обойдется ни один киновечер

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Натуральные домашние чипсы из картофеля
Натуральные домашние чипсы из картофеля. Фото Depositphotos

На хруст и аромат сбегутся все соседи

Не стоит недооценивать микроволновую печь, ведь в ней можно не только разогреть еду, но еще и готовить различные блюда. Один вариант закуски мы предлагаем вам приготовить именно в микроволновке.

Речь идет о картофельных чипсах. Если вам хочется порадовать себя вкусными и полезными снеками, то этот простой рецепт "Мета" любимых хрутяшек точно для вас. Золотистые, ароматные и вкусные – именно такими чипсами вы будете наслаждаться во время просмотра фильма. Ну что, вы уже взяли картофель?

Как приготовить чипсы в микроволновой печи

Ингредиенты:

  • картофель — 1-2 шт.;
  • оливковое масло;
  • морская соль;
  • паприка.

Способ приготовления

  1. При помощи овощечистки нарежьте картофель максимально тонко.
  2. Застелите пергаментом тарелку и смажьте оливковым маслом.
  3. Выложите на бумагу слой картофеля и посыпьте солью с паприкой. Однако вы можете использовать любую другую специю, которая вам по вкусу.
  4. Поставьте чипсы в микроволновку на полную мощность. Сначала стоит приготовить три минуты, а затем проверить и при необходимости повторить процедуру.

Только не выбрасывайте оставшуюся кожуру — из нее тоже можно приготовить хрустящие чипсы. Так у вас блюда будет в два раза больше!

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