Только картофель, микроволновка и 15 минут: без этого рецепта чипсов не обойдется ни один киновечер
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На хруст и аромат сбегутся все соседи
Не стоит недооценивать микроволновую печь, ведь в ней можно не только разогреть еду, но еще и готовить различные блюда. Один вариант закуски мы предлагаем вам приготовить именно в микроволновке.
Речь идет о картофельных чипсах. Если вам хочется порадовать себя вкусными и полезными снеками, то этот простой рецепт "Мета" любимых хрутяшек точно для вас. Золотистые, ароматные и вкусные – именно такими чипсами вы будете наслаждаться во время просмотра фильма. Ну что, вы уже взяли картофель?
Как приготовить чипсы в микроволновой печи
Ингредиенты:
- картофель — 1-2 шт.;
- оливковое масло;
- морская соль;
- паприка.
Способ приготовления
- При помощи овощечистки нарежьте картофель максимально тонко.
- Застелите пергаментом тарелку и смажьте оливковым маслом.
- Выложите на бумагу слой картофеля и посыпьте солью с паприкой. Однако вы можете использовать любую другую специю, которая вам по вкусу.
- Поставьте чипсы в микроволновку на полную мощность. Сначала стоит приготовить три минуты, а затем проверить и при необходимости повторить процедуру.
Только не выбрасывайте оставшуюся кожуру — из нее тоже можно приготовить хрустящие чипсы. Так у вас блюда будет в два раза больше!