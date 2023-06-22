Любимое блюдо Зеленского: как приготовить сочный стейк по-президентски

Простое в приготовлении блюдо обязательно понравится и вам!

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно признавался в интервью, может есть все что угодно. Однако больше всего глава государства любит говяжий стейк.

"Больше всего я люблю говяжий стейк, но редко его сейчас ем. Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя тоже это очень редко делаю. Стейк в тандыре — моя тема: толстый кусок мяса, полностью прожаренный и не сухой", — делился он.

Тандыр – это печь-жаровня, мангал шарообразной формы для приготовления пищи. Вместе с "РБК-Украина" рассказываем, как приготовить сочный говяжий стейк по-президентски в такой печи.

Как приготовить говяжий стейк в тандыре

Способ приготовления:

Говядину нужно нарезать на кусочки толщиной 2-2,5 см Стейки необходимо высушить салфеткой и натереть смесью соли и перца. Тандыр разогреть до 71 °C и поместить в него говяжие стейки. Через 10 минут проверить мясо и перевернуть его. По необходимости допекать стейки, но не пересушивать — на это понадобиться еще около 10 минут. Готовое мясо вынуть из тандыра и дать ему постоять 5-10 минут. Далее остается только нарезать стейки и наслаждаться их вкусом.

Шаурма — еще одно любимое блюдо президента Украины. Он публиковал ранее фото с шаурмой, приобретенной на автозаправке, и даже рекомендовал политикам тоже его покупать.