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Самые вкусные пирожки получаются так: ленивый рецепт, который захотят узнать все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятные пирожки с капустой
Невероятные пирожки с капустой. Фото Depositphotos

Вы полюбите пирожки за простоту приготовления, близкие — за невероятный вкус

Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Ими можно быстро утолить голод и встретить неожиданных гостей.

Сегодня вместе с "Главредом" предлагаем вам рецепт самых вкусных и быстрых пирожков на сковороде с капустой. Такие ленивые пирожки быстро готовятся, но также быстро и разлетаются с тарелок.

Как приготовить жареные пирожки с капустой

Ингредиенты:

  • кефир — 350-400 мл;
  • мука — 350-400 гр;
  • сода — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • капуста — 400 гр;
  • морковка — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Лук почистить и мелко порезать. Обжарить до золотистости.
  2. Морковку почистить, натереть на терке и добавить к луку.
  3. Далее добавить мелко порезанную капусту и тушить под крышкой 5 минут.
  4. Овощи посолить, поперчить, перемешать и снова закрыть крышкой.
  5. Готовить начинку на пирожки до готовности и дать ей остыть.
  6. В это время можно сделать тесто. Для этого необходимо вылить теплый кефир в глубокую миску, добавить соду и перемешать.
  7. Яйца разбить в отдельную тарелку, немного взбить вилкой и влить в кефир.
  8. Просеять муку сразу в кефир и перемешать столовой ложкой тесто. Сразу в тесто необходимо добавить капусту и перемешать.
  9. Сковороду хорошо разогреть с маслом, выложить по 1 столовой ложке теста. Обжарить их с двух сторон и подать к столу.

Капусту для таких ленивых пирожков нужно выбирать самую лучшую. Несколько важных нюансов — и вы с рынка несете самый лучший овощ.

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