Самые вкусные пирожки получаются так: ленивый рецепт, который захотят узнать все
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Вы полюбите пирожки за простоту приготовления, близкие — за невероятный вкус
Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Ими можно быстро утолить голод и встретить неожиданных гостей.
Сегодня вместе с "Главредом" предлагаем вам рецепт самых вкусных и быстрых пирожков на сковороде с капустой. Такие ленивые пирожки быстро готовятся, но также быстро и разлетаются с тарелок.
Как приготовить жареные пирожки с капустой
Ингредиенты:
- кефир — 350-400 мл;
- мука — 350-400 гр;
- сода — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- капуста — 400 гр;
- морковка — 1 шт.;
- лук — 1 шт.
Способ приготовления:
- Лук почистить и мелко порезать. Обжарить до золотистости.
- Морковку почистить, натереть на терке и добавить к луку.
- Далее добавить мелко порезанную капусту и тушить под крышкой 5 минут.
- Овощи посолить, поперчить, перемешать и снова закрыть крышкой.
- Готовить начинку на пирожки до готовности и дать ей остыть.
- В это время можно сделать тесто. Для этого необходимо вылить теплый кефир в глубокую миску, добавить соду и перемешать.
- Яйца разбить в отдельную тарелку, немного взбить вилкой и влить в кефир.
- Просеять муку сразу в кефир и перемешать столовой ложкой тесто. Сразу в тесто необходимо добавить капусту и перемешать.
- Сковороду хорошо разогреть с маслом, выложить по 1 столовой ложке теста. Обжарить их с двух сторон и подать к столу.
Капусту для таких ленивых пирожков нужно выбирать самую лучшую. Несколько важных нюансов — и вы с рынка несете самый лучший овощ.