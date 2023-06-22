Самые вкусные пирожки получаются так: ленивый рецепт, который захотят узнать все

Вы полюбите пирожки за простоту приготовления, близкие — за невероятный вкус

Жареные пирожки – очень простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо. Ими можно быстро утолить голод и встретить неожиданных гостей.

Сегодня вместе с "Главредом" предлагаем вам рецепт самых вкусных и быстрых пирожков на сковороде с капустой. Такие ленивые пирожки быстро готовятся, но также быстро и разлетаются с тарелок.

Как приготовить жареные пирожки с капустой

Ингредиенты:

кефир — 350-400 мл;

мука — 350-400 гр;

сода — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

капуста — 400 гр;

морковка — 1 шт.;

лук — 1 шт.

Способ приготовления:

Лук почистить и мелко порезать. Обжарить до золотистости. Морковку почистить, натереть на терке и добавить к луку. Далее добавить мелко порезанную капусту и тушить под крышкой 5 минут. Овощи посолить, поперчить, перемешать и снова закрыть крышкой. Готовить начинку на пирожки до готовности и дать ей остыть. В это время можно сделать тесто. Для этого необходимо вылить теплый кефир в глубокую миску, добавить соду и перемешать. Яйца разбить в отдельную тарелку, немного взбить вилкой и влить в кефир. Просеять муку сразу в кефир и перемешать столовой ложкой тесто. Сразу в тесто необходимо добавить капусту и перемешать. Сковороду хорошо разогреть с маслом, выложить по 1 столовой ложке теста. Обжарить их с двух сторон и подать к столу.

Капусту для таких ленивых пирожков нужно выбирать самую лучшую. Несколько важных нюансов — и вы с рынка несете самый лучший овощ.