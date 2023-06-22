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Ни яиц, ни молока: с вишневым пирогом по этому рецепту вы выпьете весь чай

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Лучшее к чаю - это вишневый пирог
Лучшее к чаю - это вишневый пирог. Фото Depositphotos

Этот пирог вам понравится не только есть, но и готовить!

Лучшее время для вкуснейших ягодных пирогов – именно лето. Сейчас все ягоды, фрукты и овощи самые полезные. Конечно же, лучше всего их есть в свежем виде для получения большого количества витаминов, но можно приготовить и домашний пирог с ягодами.

Если с рынка вы принесли немного свежей вишни или же у вас в холодильнике остались еще прошлогодние запасы консервированной или замороженной, прелагаем вместе с Uaportal приготовить домашний пирог. Это лучший вариант десерта на скорую руку. Такая не затратная и не сложная в приготовлении выпечка придется вам по душе.

Как приготовить вишневый пирог

Ингредиенты:

  • вишневый сок – 200 мл;
  • сахар – 70 г;
  • масло подсолнечное – 100 г;
  • мука пшеничная – 270 г;
  • крахмал картофельный – 40 г;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • консервированная вишня – 200 г.

Способ приготовления:

  1. В большую миску налейте в нее вишневый сок, добавьте сахар и растительное масло, перемешайте.
  2. Добавьте крахмал, разрыхлитель и просеянную муку.
  3. Тесто перемешайте.
  4. Возьмите форму диаметром 24 см и застелите ее пергаментом и равномерно распределите по ней тесто.
  5. Сверху выложите вишни.
  6. Выпекайте пирог 40 минут при 170 градусах.

А чтобы пирог не черствел, добавьте туда один ингредиент. Так выпечка останется пышной надолго.

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