Ни яиц, ни молока: с вишневым пирогом по этому рецепту вы выпьете весь чай

Этот пирог вам понравится не только есть, но и готовить!

Лучшее время для вкуснейших ягодных пирогов – именно лето. Сейчас все ягоды, фрукты и овощи самые полезные. Конечно же, лучше всего их есть в свежем виде для получения большого количества витаминов, но можно приготовить и домашний пирог с ягодами.

Если с рынка вы принесли немного свежей вишни или же у вас в холодильнике остались еще прошлогодние запасы консервированной или замороженной, прелагаем вместе с Uaportal приготовить домашний пирог. Это лучший вариант десерта на скорую руку. Такая не затратная и не сложная в приготовлении выпечка придется вам по душе.

Как приготовить вишневый пирог

Ингредиенты:

вишневый сок – 200 мл;

сахар – 70 г;

масло подсолнечное – 100 г;

мука пшеничная – 270 г;

крахмал картофельный – 40 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

консервированная вишня – 200 г.

Способ приготовления:

В большую миску налейте в нее вишневый сок, добавьте сахар и растительное масло, перемешайте. Добавьте крахмал, разрыхлитель и просеянную муку. Тесто перемешайте. Возьмите форму диаметром 24 см и застелите ее пергаментом и равномерно распределите по ней тесто. Сверху выложите вишни. Выпекайте пирог 40 минут при 170 градусах.

А чтобы пирог не черствел, добавьте туда один ингредиент. Так выпечка останется пышной надолго.