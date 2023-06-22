Один кабачок и несколько яиц: супервкусные овощные кексы через несколько минут

Идеальный перекус или даже завтрак

В разгар сезон кабачков, а значит эти вкусные и полезные овощи входят в состав каждого второго рецепта. Если вы уже готовили кабачковый торт, обратите внимание на этот рецепт овощных кексов.

Они получаются очень вкусными и сочными. А чтобы было еще сытнее, положите в тесто немного сыра и помидоров.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт;

помидоры – 2 шт;

яйца – 3 шт;

твердый сыр – 300 г;

мука – 100 г;

разрыхлитель – 1 ч. л;

сливочное масло – 30 г;

соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачок моем, отрезаем плодоножку и натираем на крупной терке. Солим его и оставляем на несколько минут В отдельную миску добавляем 3 яйца, соль, перец и хорошо перемешиваем. Отжимаем кабачок от сока и добавляем в яичную массу. Добавляем также мелко нарезанные помидоры. В полученную смесь добавляем просеянную муку и разрыхлитель теста. Вымешиваем тесто. Оно должно получиться густое, как на оладьи. Форму для кексов смазываем сливочным маслом. В каждую формочку на две трети высоты выкладываем ложкой готовое тесто. Твердый сыр режем большими кусочками и кладем по одному в каждую формочку с тестом. Утапливаем кусочки, чтобы они оказались внутри. Выпекаем кексы в разогретой духовке. При температуре 180 градусов время приготовления составляет ориентировочно 20 минут.

Блюдо получается вкусное и сочное. Есть его вкуснее всего горячим или теплым. Также мы рассказывали, как готовить капустные оладьи.