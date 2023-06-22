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Один кабачок и несколько яиц: супервкусные овощные кексы через несколько минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такие кексы очень просто готовятся
Такие кексы очень просто готовятся. Фото food.obozrevatel.com

Идеальный перекус или даже завтрак

В разгар сезон кабачков, а значит эти вкусные и полезные овощи входят в состав каждого второго рецепта. Если вы уже готовили кабачковый торт, обратите внимание на этот рецепт овощных кексов.

Они получаются очень вкусными и сочными. А чтобы было еще сытнее, положите в тесто немного сыра и помидоров.

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт;
  • помидоры – 2 шт;
  • яйца – 3 шт;
  • твердый сыр – 300 г;
  • мука – 100 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • сливочное масло – 30 г;
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кабачок моем, отрезаем плодоножку и натираем на крупной терке. Солим его и оставляем на несколько минут
  2. В отдельную миску добавляем 3 яйца, соль, перец и хорошо перемешиваем. Отжимаем кабачок от сока и добавляем в яичную массу. Добавляем также мелко нарезанные помидоры.
  3. В полученную смесь добавляем просеянную муку и разрыхлитель теста. Вымешиваем тесто. Оно должно получиться густое, как на оладьи.
  4. Форму для кексов смазываем сливочным маслом. В каждую формочку на две трети высоты выкладываем ложкой готовое тесто. Твердый сыр режем большими кусочками и кладем по одному в каждую формочку с тестом. Утапливаем кусочки, чтобы они оказались внутри.
  5. Выпекаем кексы в разогретой духовке. При температуре 180 градусов время приготовления составляет ориентировочно 20 минут.

Блюдо получается вкусное и сочное. Есть его вкуснее всего горячим или теплым. Также мы рассказывали, как готовить капустные оладьи.

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