Без молока и мороки: вкусное клубничное мороженое из двух ингредиентов

Подойдет даже для строгого поста

Мы рассказывали, как готовить клубничное мороженое на основе сливок. Следующий рецепт подойдет и для веганов, и для соблюдающих строгий пост.

Понадобится всего два простых ингредиента – клубника и банан в равных пропорциях, а также блендер. Сорбет получается легкий, вкусный и сладковатый. Если любите сладкое, добавьте еще немного сахара.

Ингредиенты:

Клубника

Банан

Способ приготовления:

Банан очищаем, режем. Выкладываем кусочки на разделочную доску, застеленную пищевой пленкой и ставим в морозильник. Клубнику промываем, удаляем чашелистики и просушиваем. Важно, чтобы на ягодах не было лишней влаги. Переводим ягоды в блендер. Туда же кладем замороженный банан. На этом этапе, если считаете уместным, можно добавить немного сахара. Взбиваем в однородную массу. Перекладываем в контейнер с крышкой и храним в морозилке. Если планируете хранить дольше, чем день-два, прежде чем масса полностью замерзнет, ее следует еще раз пробить блендером. В общем, такое мороженое можно употреблять сразу после того, как ингредиенты смешались.

Сорбет получается прохладным, сладким, лёгким. Уникальность этого сорбета в том, что его можно есть и как мороженое, и как дополнение к другому десерту, такому как клубничный пирог.