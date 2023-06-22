Без молока и мороки: вкусное клубничное мороженое из двух ингредиентов
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Подойдет даже для строгого поста
Мы рассказывали, как готовить клубничное мороженое на основе сливок. Следующий рецепт подойдет и для веганов, и для соблюдающих строгий пост.
Понадобится всего два простых ингредиента – клубника и банан в равных пропорциях, а также блендер. Сорбет получается легкий, вкусный и сладковатый. Если любите сладкое, добавьте еще немного сахара.
Ингредиенты:
- Клубника
- Банан
Способ приготовления:
- Банан очищаем, режем. Выкладываем кусочки на разделочную доску, застеленную пищевой пленкой и ставим в морозильник.
- Клубнику промываем, удаляем чашелистики и просушиваем. Важно, чтобы на ягодах не было лишней влаги.
- Переводим ягоды в блендер. Туда же кладем замороженный банан. На этом этапе, если считаете уместным, можно добавить немного сахара.
- Взбиваем в однородную массу. Перекладываем в контейнер с крышкой и храним в морозилке.
- Если планируете хранить дольше, чем день-два, прежде чем масса полностью замерзнет, ее следует еще раз пробить блендером. В общем, такое мороженое можно употреблять сразу после того, как ингредиенты смешались.
Сорбет получается прохладным, сладким, лёгким. Уникальность этого сорбета в том, что его можно есть и как мороженое, и как дополнение к другому десерту, такому как клубничный пирог.