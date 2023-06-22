Любимые булочки Елизаветы II: простой рецепт от королевского повара

Кулинарный мастер раскрыл секреты королевской выпечки

Мы делились рецептом вкусного клубничного мороженого. Теперь рассказываем, как готовить булочки-сконы, которые очень любила бывшая королева Британии.

Елизавета II любила есть их во время распития послеобеденного чая. Вместе с Meta.ua делимся рецептом королевского шеф-повара Даррена Макгрейди.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 450 г;

Масло сливочное – 1 упаковка;

Сахар-песок — ½ стакана;

Разрыхлитель — 4 ч.л;

Яйцо — 1 шт;

Молоко – 1 стакан;

Изюм – 1 стакан;

Желток – 1 шт.

Способ приготовления:

Соединяем в глубокой миске муку с разрыхлителем и сахаром. Сливочное масло втираем в другие компоненты, пока оно не превратится в некую хлебную крошку. В центре массы делаем небольшое углубление. Вливаем в него три четверти стакана молока и взбитое яйцо. Перемешиваем ложкой, но не сильно во избежание лишнего загустения теста. Рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем на ней пласт теста примерно 2 сантиметра толщиной. С помощью круглой формы для печенья нарезаем на порции и выкладываем на противень. Смазываем булочки взбитым яичным желтком. В духовке, разогретой заранее до 180 градусов, готовим кончины около 20 минут.

Эти булочки получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Также мы делились рецептом вкусного клубничного пирога.