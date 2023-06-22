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Любимые булочки Елизаветы II: простой рецепт от королевского повара

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Рецепт английских булочек, которые подавали самой королеве
Рецепт английских булочек, которые подавали самой королеве. Фото Meta.ua

Кулинарный мастер раскрыл секреты королевской выпечки

Мы делились рецептом вкусного клубничного мороженого. Теперь рассказываем, как готовить булочки-сконы, которые очень любила бывшая королева Британии.

Елизавета II любила есть их во время распития послеобеденного чая. Вместе с Meta.ua делимся рецептом королевского шеф-повара Даррена Макгрейди.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 450 г;
  • Масло сливочное – 1 упаковка;
  • Сахар-песок — ½ стакана;
  • Разрыхлитель — 4 ч.л;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Молоко – 1 стакан;
  • Изюм – 1 стакан;
  • Желток – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Соединяем в глубокой миске муку с разрыхлителем и сахаром. Сливочное масло втираем в другие компоненты, пока оно не превратится в некую хлебную крошку.
  2. В центре массы делаем небольшое углубление. Вливаем в него три четверти стакана молока и взбитое яйцо. Перемешиваем ложкой, но не сильно во избежание лишнего загустения теста.
  3. Рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем на ней пласт теста примерно 2 сантиметра толщиной. С помощью круглой формы для печенья нарезаем на порции и выкладываем на противень.
  4. Смазываем булочки взбитым яичным желтком. В духовке, разогретой заранее до 180 градусов, готовим кончины около 20 минут.

Эти булочки получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Также мы делились рецептом вкусного клубничного пирога.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Выпечка #Єлизавета ІІ