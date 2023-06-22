Домашний мармелад – за копейки: вкусный десерт из трех ингредиентов

Вы не знали, что это так просто

Мы рассказывали, как готовить прохладный клубничный сорбет. Теперь делимся рецептом еще одной клубничной вкусности — мармелада.

"Клевая мама" рекомендует для более насыщенного аромата добавить в десерт еще и мяту. Сладости просто готовится – понадобится всего три основных ингредиента. Остальные опционально. Кстати, лайфхак – если желе хорошенько сбить, когда оно начинает "вскакивать", десерт получится очень воздушным.

Ингредиенты:

Клубника – 400 г

Сахар – 150 г

Желатин – 15 г

Сок половины лимона

5 веточек мяты

Способ приготовления:

Желатин заливаем прохладной водой. Оставляем его для набухания на 15 минут. Блендером пробиваем клубнику и листики мяты, взбиваем однородности. Переводим полученную массу в кастрюлю с толстым дном. Добавляем сок половины лимона и сахар. Доводим до кипения на медленном огне. Не повышая огонь, варим 5 минут. Выключаем. Когда немного остынет, добавляем набухший желатин в горячую клубнично-мятную массу. Перемешиваем до растворения желатина. Следим, чтобы смесь не закипела. Охлаждаем. Когда желе уже немного "схватится", будущий мармелад сбиваем миксером на самой высокой скорости 10 минут. Раскладываем по банкам или формочкам. Отправляем в холодильник на несколько часов.

Десерт выходит легким и воздушным. Чтобы он был "мармеладнее", можно добавить немного сахара. Также мы рассказывали, как готовить любимые булочки Королевы Елизаветы.