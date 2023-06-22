Домашний мармелад – за копейки: вкусный десерт из трех ингредиентов
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Вы не знали, что это так просто
Мы рассказывали, как готовить прохладный клубничный сорбет. Теперь делимся рецептом еще одной клубничной вкусности — мармелада.
"Клевая мама" рекомендует для более насыщенного аромата добавить в десерт еще и мяту. Сладости просто готовится – понадобится всего три основных ингредиента. Остальные опционально. Кстати, лайфхак – если желе хорошенько сбить, когда оно начинает "вскакивать", десерт получится очень воздушным.
Ингредиенты:
- Клубника – 400 г
- Сахар – 150 г
- Желатин – 15 г
- Сок половины лимона
- 5 веточек мяты
Способ приготовления:
- Желатин заливаем прохладной водой. Оставляем его для набухания на 15 минут.
- Блендером пробиваем клубнику и листики мяты, взбиваем однородности. Переводим полученную массу в кастрюлю с толстым дном.
- Добавляем сок половины лимона и сахар. Доводим до кипения на медленном огне. Не повышая огонь, варим 5 минут. Выключаем.
- Когда немного остынет, добавляем набухший желатин в горячую клубнично-мятную массу. Перемешиваем до растворения желатина. Следим, чтобы смесь не закипела.
- Охлаждаем. Когда желе уже немного "схватится", будущий мармелад сбиваем миксером на самой высокой скорости 10 минут.
- Раскладываем по банкам или формочкам. Отправляем в холодильник на несколько часов.
Десерт выходит легким и воздушным. Чтобы он был "мармеладнее", можно добавить немного сахара. Также мы рассказывали, как готовить любимые булочки Королевы Елизаветы.