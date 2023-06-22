Для идеального картофеля: что добавить в сковороду, чтобы корочка была золотистой

Попробуйте – и будете делать так всегда

Мы рассказывали, как готовить вкусные и сочные мазурики. К ним хорошо пойдет жареная картошечка.

У опытных кулинаров жареный картофель всегда получается румяным и хрустящим. Дело не только в мастерстве, но и в том, что многие во время жарки картофеля добавляют один ингредиент, который делает блюдо невероятно аппетитным, румяным и хрустящим, пишет Ukr.Media.

Как жарить картошку

В первую очередь следует определиться с сортом картофеля. Для жарки подходят сорта, в которых мало крахмала. Выкладывать нарезанный клубень нужно только в хорошо разогретую сковороду. Картошку не нужно часто перемешивать, и соль следует добавлять в самом конце – благодаря этим двум правилам кусочки сохранят свою структуру.

Если перед жаркой вы обнаружили, что нарезанного картофеля оказалось слишком много, не стоит пытаться пожарить его сразу всю. Для удобства можно пожарить ее частями или готовить одновременно на двух сковородах.

Что добавить в жареный картофель

Очень вкусно добавить в картофель в конце жарки кусочек сливочного масла. Особенно стоит, если вы видите, что картофель поджаривается плохо и румяности на нем не прибавляется. Достаточно всего 20-30 г продукта. Огонь следует поднять до значения выше среднего.

Попробуйте — и увидите, как картошка начнет поджариваться, станет золотистой и хрустящей. А еще сливочное масло придаст ей дополнительный нежный вкус. Также мы рассказывали, зачем кулинары кладут спички в воду, где варятся яйца.