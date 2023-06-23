Такая "сладость" точно станет летним хитом на вашем столе: рецепт самого вкусного кабачкового торта
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Готовьте и ешьте с удовольствием!
Кабачки – не только полезные, но и очень бюджетные, вкусные овощи. Они могут быть основой для приготовления разнообразных оладий, блинов, а также легких закусочных тортов. Для начинки можно использовать грибы, помидоры, сыр, лук.
Сегодня вместе с "Главредом" приготовим уникальный торт из кабачков. Просто четыре кабачка и немного времени — и такую вкуснятину мгновенно разберут с тарелок. От этой "сладости" точно никто не откажется.
Как приготовить кабачковый торт
Ингредиенты:
- кабачки — 4 шт. среднего размера;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 5-7 ст. л.;
- соль, чеснок, майонез легкий или сметана — по вкусу;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- помидоры сладкие — 3 шт.
Способ приготовления:
- Молодые кабачки хорошо помыть, натереть на крупной терке и оставить на 10 минут в миске. После придавить руками, слить всю жидкость и добавить мелко порезанную зелень.
- Далее разбить в кабачки 3 яйца, посолить и все перемешать.
- К кабачкам необходимо просеять муку и хорошо перемешать.
- Разогреть хорошо сковороду, можно для блинов, влить немного масла.
- Сформировать кабачковые блины, жарить под крышкой 5 минут с двух сторон. Сложить на тарелку и дать немного остыть.
- В майонез или сметану добавить чеснока по вкусу, хорошо перемешать.
- Помидоры помыть и порезать кольцами.
- Каждый блинчик из кабачка обильно промазать сметаной с чесноком или майонезом.
- Кабачковый торт украсить помидорами, посыпать зеленью и отправить в холодильник на пропитку на 60 минут.
Помидоры без "химии" для такой "сладости" можно выбрать за секунды. Вам понадобятся только хитрости от "Телеграфа".