Такая "сладость" точно станет летним хитом на вашем столе: рецепт самого вкусного кабачкового торта

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Кабачки – не только полезные, но и очень бюджетные, вкусные овощи. Они могут быть основой для приготовления разнообразных оладий, блинов, а также легких закусочных тортов. Для начинки можно использовать грибы, помидоры, сыр, лук.

Сегодня вместе с "Главредом" приготовим уникальный торт из кабачков. Просто четыре кабачка и немного времени — и такую вкуснятину мгновенно разберут с тарелок. От этой "сладости" точно никто не откажется.

Как приготовить кабачковый торт

Ингредиенты:

кабачки — 4 шт. среднего размера;

яйца — 3 шт.;

мука — 5-7 ст. л.;

соль, чеснок, майонез легкий или сметана — по вкусу;

укроп и петрушка — по вкусу;

помидоры сладкие — 3 шт.

Способ приготовления:

Молодые кабачки хорошо помыть, натереть на крупной терке и оставить на 10 минут в миске. После придавить руками, слить всю жидкость и добавить мелко порезанную зелень. Далее разбить в кабачки 3 яйца, посолить и все перемешать. К кабачкам необходимо просеять муку и хорошо перемешать. Разогреть хорошо сковороду, можно для блинов, влить немного масла. Сформировать кабачковые блины, жарить под крышкой 5 минут с двух сторон. Сложить на тарелку и дать немного остыть. В майонез или сметану добавить чеснока по вкусу, хорошо перемешать. Помидоры помыть и порезать кольцами. Каждый блинчик из кабачка обильно промазать сметаной с чесноком или майонезом. Кабачковый торт украсить помидорами, посыпать зеленью и отправить в холодильник на пропитку на 60 минут.

Помидоры без "химии" для такой "сладости" можно выбрать за секунды. Вам понадобятся только хитрости от "Телеграфа".