Будете есть банку за раз: рецепт полезного маринованного кабачкового салата на зиму

Заготовк на зиму — это легко, просто и без усилий

Кабачки – вкусная и простая заготовка. В сезон овощей она будет стоить вам минимальных денег, а вот зимой станет отличной закуской даже к праздничному столу и великолепным дополнением к любому блюду.

Именно такие замечательные маринованные кабачки со свежей зеленью и зелёным луком по рецепту "СОДа" мы с вами и приготовим. Они будут прекрасным дополнением к разным мясным блюдам. Только готовьте много: вкус таких кабачков настолько всем понравится, что каждый будет есть целую банку за раз.

Как приготовить маринованные кабачки со свежей зеленью

Ингредиенты:

кабачки, огурцы, морковь – по 2 шт.;

укроп и зеленый лук – по пучку;

чеснок – 2 зубчика;

кунжут обжаренный –1 ст.л;

уксус яблочный – 80 мл;

масло – 60 мл;

перец чили – по своему вкусу;

соль – 1 ч.л;

перец – и специи;

сахар, – 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

Кабачки, огурцы и морковь натираем на терке для корейской моркови. Режем укроп и зеленый лук, смешиваем с кабачками, морковью, огурцами, пропущенными через пресс чесноком и маслом, уксусом, чили, солью. Всю массу хорошо вымешиваем и перекладываем в банку, трамбуем и заливаем соком. Отправляем в холодильник на 4 часа настаиваться. Периодически переворачиваем банку, чтобы маринад пропитывал овощи.

Салат получается свежим, хрустящим, очень ароматным и вкусным. Он будет идеальным дополнением для любого блюда из мяса. При подаче только посыпьте салат обжаренным кунжутом.