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Будете есть банку за раз: рецепт полезного маринованного кабачкового салата на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Маринованные кабачки будут сметать банками
Маринованные кабачки будут сметать банками. Фото Depositphotos

Заготовк на зиму — это легко, просто и без усилий

Кабачки – вкусная и простая заготовка. В сезон овощей она будет стоить вам минимальных денег, а вот зимой станет отличной закуской даже к праздничному столу и великолепным дополнением к любому блюду.

Именно такие замечательные маринованные кабачки со свежей зеленью и зелёным луком по рецепту "СОДа" мы с вами и приготовим. Они будут прекрасным дополнением к разным мясным блюдам. Только готовьте много: вкус таких кабачков настолько всем понравится, что каждый будет есть целую банку за раз.

Как приготовить маринованные кабачки со свежей зеленью

Ингредиенты:

  • кабачки, огурцы, морковь – по 2 шт.;
  • укроп и зеленый лук – по пучку;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • кунжут обжаренный –1 ст.л;
  • уксус яблочный – 80 мл;
  • масло – 60 мл;
  • перец чили – по своему вкусу;
  • соль – 1 ч.л;
  • перец – и специи;
  • сахар, – 0.5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки, огурцы и морковь натираем на терке для корейской моркови.
  2. Режем укроп и зеленый лук, смешиваем с кабачками, морковью, огурцами, пропущенными через пресс чесноком и маслом, уксусом, чили, солью.
  3. Всю массу хорошо вымешиваем и перекладываем в банку, трамбуем и заливаем соком.
  4. Отправляем в холодильник на 4 часа настаиваться. Периодически переворачиваем банку, чтобы маринад пропитывал овощи.

Салат получается свежим, хрустящим, очень ароматным и вкусным. Он будет идеальным дополнением для любого блюда из мяса. При подаче только посыпьте салат обжаренным кунжутом.

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