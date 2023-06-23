Будете есть банку за раз: рецепт полезного маринованного кабачкового салата на зиму
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Заготовк на зиму — это легко, просто и без усилий
Кабачки – вкусная и простая заготовка. В сезон овощей она будет стоить вам минимальных денег, а вот зимой станет отличной закуской даже к праздничному столу и великолепным дополнением к любому блюду.
Именно такие замечательные маринованные кабачки со свежей зеленью и зелёным луком по рецепту "СОДа" мы с вами и приготовим. Они будут прекрасным дополнением к разным мясным блюдам. Только готовьте много: вкус таких кабачков настолько всем понравится, что каждый будет есть целую банку за раз.
Как приготовить маринованные кабачки со свежей зеленью
Ингредиенты:
- кабачки, огурцы, морковь – по 2 шт.;
- укроп и зеленый лук – по пучку;
- чеснок – 2 зубчика;
- кунжут обжаренный –1 ст.л;
- уксус яблочный – 80 мл;
- масло – 60 мл;
- перец чили – по своему вкусу;
- соль – 1 ч.л;
- перец – и специи;
- сахар, – 0.5 ч.л.
Способ приготовления:
- Кабачки, огурцы и морковь натираем на терке для корейской моркови.
- Режем укроп и зеленый лук, смешиваем с кабачками, морковью, огурцами, пропущенными через пресс чесноком и маслом, уксусом, чили, солью.
- Всю массу хорошо вымешиваем и перекладываем в банку, трамбуем и заливаем соком.
- Отправляем в холодильник на 4 часа настаиваться. Периодически переворачиваем банку, чтобы маринад пропитывал овощи.
Салат получается свежим, хрустящим, очень ароматным и вкусным. Он будет идеальным дополнением для любого блюда из мяса. При подаче только посыпьте салат обжаренным кунжутом.