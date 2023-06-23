Обязательно нарежьте много синеньких: хитовый рецепт котлет из баклажан в духовке

Вы забудете даже о мясных котлетах!

Котлеты из баклажанов в духовке – это настоящая находка! Этот очень необычный рецепт заставит гостей гадать: из чего вы сделали маленькие запеченные шарики. Вряд ли кто-то сможет дать однозначный ответ, но все будут уминать угощение за обе щеки!

Котлеты с сырной начинкой точно понравится тем, кто избегает мяса в блюдах, ведь начинкатянется и тает во рту. Безусловно, необычный рецепт котлет от "Це Смак" придется по душе всем!

Как приготовить котлеты из баклажан с сырной начинкой

Ингредиенты на 4 порции:

баклажан – 1 шт.;

панировочные сухари – 70 г;

яйцо – 1 шт.;

пармезан – 30 г;

оливковое масло – 1 ст. л.;

сыр сулугуни – 100 г;

соль, черный перец молотый, чесночный порошок, петрушка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте баклажан, очистите и нарежьте кубиками. Кипятите кусочки 5 минут в подсоленной воде. Откиньте их на дуршлаг и отожмите, чтобы удалить лишнюю воду. Измельчите баклажаны в блендере. Добавьте яйцо, тертый пармезан, панировочные сухари, измельченную петрушку, соль, чесночный порошок и перец, перемешайте. Накройте противень пергаментов и выложите на него фрикадельки. Сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 20 минут при температуре 180 °С.

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