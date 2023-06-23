Обязательно нарежьте много синеньких: хитовый рецепт котлет из баклажан в духовке
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Вы забудете даже о мясных котлетах!
Котлеты из баклажанов в духовке – это настоящая находка! Этот очень необычный рецепт заставит гостей гадать: из чего вы сделали маленькие запеченные шарики. Вряд ли кто-то сможет дать однозначный ответ, но все будут уминать угощение за обе щеки!
Котлеты с сырной начинкой точно понравится тем, кто избегает мяса в блюдах, ведь начинкатянется и тает во рту. Безусловно, необычный рецепт котлет от "Це Смак" придется по душе всем!
Как приготовить котлеты из баклажан с сырной начинкой
Ингредиенты на 4 порции:
- баклажан – 1 шт.;
- панировочные сухари – 70 г;
- яйцо – 1 шт.;
- пармезан – 30 г;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- сыр сулугуни – 100 г;
- соль, черный перец молотый, чесночный порошок, петрушка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Вымойте баклажан, очистите и нарежьте кубиками. Кипятите кусочки 5 минут в подсоленной воде. Откиньте их на дуршлаг и отожмите, чтобы удалить лишнюю воду.
- Измельчите баклажаны в блендере. Добавьте яйцо, тертый пармезан, панировочные сухари, измельченную петрушку, соль, чесночный порошок и перец, перемешайте.
- Накройте противень пергаментов и выложите на него фрикадельки. Сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 20 минут при температуре 180 °С.
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