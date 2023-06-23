Этот соус купить невозможно: на все блюда с мятной заправкой гости слетятся как мухи на мед
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Такая заправка подойдет абсолютно к любому блюду
Мята — одно из самых распространенных пряных растений. Ее можно использовать в свежем виде, а также в засушенном. В любом случае ее аромат придаст вашему блюду интересные нотки!
Блюдо, которое мы сегодня приготовим, вряд ли можно купить в ближайшем супермаркете. Этот освежающий, ароматный и легкий соус из мяты по рецепту Shuba идеально подойдет к самым разнообразным блюдам. Его изюминкой и преимуществом является его яркий и свежий вкус. Ну что, попробуем приготовить?
Как приготовить мятный соус
Ингредиенты на 2 порции:
- мята — 30 г;
- петрушка, веточка — 20 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- лимон, сок — 2 ст. л.;
- уксус винный — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 100 г;
- сахар — 10 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хорошо промойте и обсушите мяту и петрушку и оборвите листики. Чеснок очистите и нарежьте кусочками.
- В чашу блендера положите листики зелени, чеснок и влейте столовую ложку воды. Взбейте до пюреобразной массы.
- Отдельно смешайте сок лимона, винный уксус, оливковое масло, сахар и соль. Вылейте эту смесь к зелени и взбейте вместе до однородной массы.
- Перелейте соус в сухую стеклянную банку, закройте крышкой и храните в холодильнике не больше 2-3 дней.
Подавайте мятный соус к мясу, жареным куриным крылышкам или колбаскам на мангале! Приятного аппетита!