Этот соус купить невозможно: на все блюда с мятной заправкой гости слетятся как мухи на мед

Такая заправка подойдет абсолютно к любому блюду

Мята — одно из самых распространенных пряных растений. Ее можно использовать в свежем виде, а также в засушенном. В любом случае ее аромат придаст вашему блюду интересные нотки!

Блюдо, которое мы сегодня приготовим, вряд ли можно купить в ближайшем супермаркете. Этот освежающий, ароматный и легкий соус из мяты по рецепту Shuba идеально подойдет к самым разнообразным блюдам. Его изюминкой и преимуществом является его яркий и свежий вкус. Ну что, попробуем приготовить?

Как приготовить мятный соус

Ингредиенты на 2 порции:

мята — 30 г;

петрушка, веточка — 20 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

лимон, сок — 2 ст. л.;

уксус винный — 1 ч. л.;

оливковое масло — 100 г;

сахар — 10 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Хорошо промойте и обсушите мяту и петрушку и оборвите листики. Чеснок очистите и нарежьте кусочками. В чашу блендера положите листики зелени, чеснок и влейте столовую ложку воды. Взбейте до пюреобразной массы. Отдельно смешайте сок лимона, винный уксус, оливковое масло, сахар и соль. Вылейте эту смесь к зелени и взбейте вместе до однородной массы. Перелейте соус в сухую стеклянную банку, закройте крышкой и храните в холодильнике не больше 2-3 дней.

Подавайте мятный соус к мясу, жареным куриным крылышкам или колбаскам на мангале! Приятного аппетита!