Рецепт, любимый в семье Ивана Франко: старинный рецепт шоколадного мороженого

Полчаса — и блюдо готово!

Ольга Франко была женой Петра Франко, сына Ивана Франко. Она обожала готовить, даже закончила в Вене двухлетние кулинарные курсы при Высшей школе сельского хозяйства — очень престижное кулинарное образование на то время. В 1929 году вышла ее книга рецептов "Первая украинская общепрактическая кухня", которая долгое время была самым популярным пособием по готовке в Украине.

Вместе с Shuba рассказываем, как приготовить шоколадное мороженое по аутентичному рецепту от Ольги Франко 100-летней давности. Безусловно, он адаптирован под современные кухонные девайсы, но этот факт не меняет вкус десерта.

Как приготовить шоколадное мороженое

Ингредиенты на 5 порций:

шоколад черный — 375 г;

сливки — 2 л;

яйца куриные — 10 шт.;

сахарная пудра — 500 г.

Способ приготовления:

Шоколад натереть на мелкую терку или перемолоть блендером в крошку. Сливки подогреть в кастрюле с толстым дном, но не доводить до кипения. Когда от сливок начнет идти пар, снять кастрюлю с огня, всыпать измельченный шоколад и размешать, пока шоколад не растворится. Яйца растереть с сахарной пудрой до однородной массы и добавить в сливочно-шоколадную смесь. Вернуть кастрюлю на медленный огонь и греть, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Ни в коем случае не кипятить! После того как масса станет похожей на заварной крем, снять с огня, процедить через марлю или мелкое сито, охладить, переложить в контейнер и заморозить. Чтобы в мороженом не образовывались кристаллы льда, доставайте контейнер каждые 20-30 минут и тщательно перемешивайте массу.

А вот любимым блюдом Ивана Франко была засыпанная капуста. Это невероятное вкусное и сытное блюдо.