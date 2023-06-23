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Рецепт, любимый в семье Ивана Франко: старинный рецепт шоколадного мороженого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусное шоколадное мороженое!
Вкусное шоколадное мороженое!. Фото shuba.life

Полчаса — и блюдо готово!

Ольга Франко была женой Петра Франко, сына Ивана Франко. Она обожала готовить, даже закончила в Вене двухлетние кулинарные курсы при Высшей школе сельского хозяйства — очень престижное кулинарное образование на то время. В 1929 году вышла ее книга рецептов "Первая украинская общепрактическая кухня", которая долгое время была самым популярным пособием по готовке в Украине.

Вместе с Shuba рассказываем, как приготовить шоколадное мороженое по аутентичному рецепту от Ольги Франко 100-летней давности. Безусловно, он адаптирован под современные кухонные девайсы, но этот факт не меняет вкус десерта.

Как приготовить шоколадное мороженое

Ингредиенты на 5 порций:

  • шоколад черный — 375 г;
  • сливки — 2 л;
  • яйца куриные — 10 шт.;
  • сахарная пудра — 500 г.

Способ приготовления:

  1. Шоколад натереть на мелкую терку или перемолоть блендером в крошку.
  2. Сливки подогреть в кастрюле с толстым дном, но не доводить до кипения. Когда от сливок начнет идти пар, снять кастрюлю с огня, всыпать измельченный шоколад и размешать, пока шоколад не растворится.
  3. Яйца растереть с сахарной пудрой до однородной массы и добавить в сливочно-шоколадную смесь. Вернуть кастрюлю на медленный огонь и греть, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Ни в коем случае не кипятить!
  4. После того как масса станет похожей на заварной крем, снять с огня, процедить через марлю или мелкое сито, охладить, переложить в контейнер и заморозить.
  5. Чтобы в мороженом не образовывались кристаллы льда, доставайте контейнер каждые 20-30 минут и тщательно перемешивайте массу.

А вот любимым блюдом Ивана Франко была засыпанная капуста. Это невероятное вкусное и сытное блюдо.

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