Гарнир даже не придется варить: вас удивит простота рецепта курицы с макаронами

Быстрый и простой рецепт невероятного ужина

Курица – это очень нежное, мягкое и приятное на вкус мясо. Оно обладает уникальным вкусом, его нежность и текстуру трудно спутать с другими видами мяса. Представьте себе, какой совершенной получится паста с использованием курятины!

Кроме того, для рецепта "Школи життя" макароны даже варить не нужно – их необходимо просто добавить в сковородку к пожаренному куриному филе. Идеальное по вкусу блюдо у вас получится без суеты и усталости, из бюджетных продуктов.

Как приготовить курицу с макаронами

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 800 г.;

спагетти – 300 г.;

помидоры черри – 200 г.;

сладкий перец – 1 шт.;

чеснок – 1-2 зубчика

чили перец

черный перец

бульон любой;

соль по необходимости;

кипяток;

пармезан или любой другой сыр;

петрушка.

Способ приготовления:

Филе куриного бедра нарезаем на средние кусочки и отправляем обжариваться на сковороду с растительным маслом до румяной корочки. Добавляем болгарский перец соломкой, разрезанные пополам черри, чеснок и обжариваем все 5 минут. Через 5 минут перчим, добавляем мелко нарезанный острый чили и вливаем бульон. В сковороду добавляем макароны или спагетти и заливаем горячей водой так, чтобы она слегка покрывала макароны. Доводим до кипения и держим на плите указанное на упаковке время.

Кстати, натуральное мясо от "химии" можно определить всего за полминуты. Вам для этого нужна всего спичка. Покупайте только натуральные продукты!