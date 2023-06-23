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Гарнир даже не придется варить: вас удивит простота рецепта курицы с макаронами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Курица с макаронами готовится одним взмахом руки
Курица с макаронами готовится одним взмахом руки. Фото Depositphotos

Быстрый и простой рецепт невероятного ужина

Курица – это очень нежное, мягкое и приятное на вкус мясо. Оно обладает уникальным вкусом, его нежность и текстуру трудно спутать с другими видами мяса. Представьте себе, какой совершенной получится паста с использованием курятины!

Кроме того, для рецепта "Школи життя" макароны даже варить не нужно – их необходимо просто добавить в сковородку к пожаренному куриному филе. Идеальное по вкусу блюдо у вас получится без суеты и усталости, из бюджетных продуктов.

Как приготовить курицу с макаронами

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра – 800 г.;
  • спагетти – 300 г.;
  • помидоры черри – 200 г.;
  • сладкий перец – 1 шт.;
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • чили перец
  • черный перец
  • бульон любой;
  • соль по необходимости;
  • кипяток;
  • пармезан или любой другой сыр;
  • петрушка.

Способ приготовления:

  1. Филе куриного бедра нарезаем на средние кусочки и отправляем обжариваться на сковороду с растительным маслом до румяной корочки.
  2. Добавляем болгарский перец соломкой, разрезанные пополам черри, чеснок и обжариваем все 5 минут.
  3. Через 5 минут перчим, добавляем мелко нарезанный острый чили и вливаем бульон.
  4. В сковороду добавляем макароны или спагетти и заливаем горячей водой так, чтобы она слегка покрывала макароны. Доводим до кипения и держим на плите указанное на упаковке время.

Кстати, натуральное мясо от "химии" можно определить всего за полминуты. Вам для этого нужна всего спичка. Покупайте только натуральные продукты!

Теги:
#Рецепт #Макароны #Курица #Спагетти #Готовим дома