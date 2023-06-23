Гарнир даже не придется варить: вас удивит простота рецепта курицы с макаронами
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Быстрый и простой рецепт невероятного ужина
Курица – это очень нежное, мягкое и приятное на вкус мясо. Оно обладает уникальным вкусом, его нежность и текстуру трудно спутать с другими видами мяса. Представьте себе, какой совершенной получится паста с использованием курятины!
Кроме того, для рецепта "Школи життя" макароны даже варить не нужно – их необходимо просто добавить в сковородку к пожаренному куриному филе. Идеальное по вкусу блюдо у вас получится без суеты и усталости, из бюджетных продуктов.
Как приготовить курицу с макаронами
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 800 г.;
- спагетти – 300 г.;
- помидоры черри – 200 г.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- чеснок – 1-2 зубчика
- чили перец
- черный перец
- бульон любой;
- соль по необходимости;
- кипяток;
- пармезан или любой другой сыр;
- петрушка.
Способ приготовления:
- Филе куриного бедра нарезаем на средние кусочки и отправляем обжариваться на сковороду с растительным маслом до румяной корочки.
- Добавляем болгарский перец соломкой, разрезанные пополам черри, чеснок и обжариваем все 5 минут.
- Через 5 минут перчим, добавляем мелко нарезанный острый чили и вливаем бульон.
- В сковороду добавляем макароны или спагетти и заливаем горячей водой так, чтобы она слегка покрывала макароны. Доводим до кипения и держим на плите указанное на упаковке время.
Кстати, натуральное мясо от "химии" можно определить всего за полминуты. Вам для этого нужна всего спичка. Покупайте только натуральные продукты!