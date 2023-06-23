Сытный перекус из двух ингредиентов: рецепт фантастической копеечной намазки на бутерброды

Обязательно попробуйте приготовить

Мы рассказывали, как готовить праздничный вариант намазки на бутерброды с несколькими ингредиентами и четкой рыбной ноткой. Теперь делимся рецептом простого домашнего перекуса на скорую руку.

Чтобы превратить два отдельных ингредиента в одну изумительную закуску, понадобится всего несколько минут. Речь идет о твороге и соленых огурчиках. Можно добавить еще чеснок, укроп, горчицу и т.д., но это опционально. Shuba советует приготовить эту вкусную творожную намазку.

Ингредиенты:

Творог — 300 г

Огурцы соленые – 2 шт.

Горчица – 1 ст. л.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Укроп, веточка

2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы очищаем от кожуры и крошим. Укроп промываем, просушиваем бумажным полотенцем и мелко нарезаем. Чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем в миске огурцы, горчицу, укроп и чеснок. Смешиваем огуречную смесь с творогом. Солим, перчим и еще раз перемешиваем.

Готовую намазку храним в холодильнике до 2-х суток. Очень вкусно есть ее с невероятными бейглами — творожное тесто как бы созданное для того, чтобы мазать на него творожную намазку.