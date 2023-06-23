Сытный перекус из двух ингредиентов: рецепт фантастической копеечной намазки на бутерброды
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Мы рассказывали, как готовить праздничный вариант намазки на бутерброды с несколькими ингредиентами и четкой рыбной ноткой. Теперь делимся рецептом простого домашнего перекуса на скорую руку.
Чтобы превратить два отдельных ингредиента в одну изумительную закуску, понадобится всего несколько минут. Речь идет о твороге и соленых огурчиках. Можно добавить еще чеснок, укроп, горчицу и т.д., но это опционально. Shuba советует приготовить эту вкусную творожную намазку.
Ингредиенты:
- Творог — 300 г
- Огурцы соленые – 2 шт.
- Горчица – 1 ст. л.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Укроп, веточка
- 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы очищаем от кожуры и крошим. Укроп промываем, просушиваем бумажным полотенцем и мелко нарезаем.
- Чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем в миске огурцы, горчицу, укроп и чеснок.
- Смешиваем огуречную смесь с творогом. Солим, перчим и еще раз перемешиваем.
Готовую намазку храним в холодильнике до 2-х суток. Очень вкусно есть ее с невероятными бейглами — творожное тесто как бы созданное для того, чтобы мазать на него творожную намазку.