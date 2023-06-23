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Самое простое сладенькое: готовим десертную колбаску

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно повторите это блюдо
Обязательно повторите это блюдо. Фото helgacheese.com

Все мы помним этот десерт

Мы рассказывали, как готовить печенье на майонезе. Еще один рецепт с детства – сладкая колбаска.

Этот десерт идеален, когда нет времени, но сладенького хочется. Делимся классическим рецептом. Из девайсов понадобится блендер, но, если заморочиться, можно обойтись и без него.

Ингредиенты:

  • Грецкие орехи — 70 г
  • Мед — 50-70 г
  • Песочное печенье — 300 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Какао – 3 столовые ложки
  • Молоко – 5 столовых ложек

Способ приготовления:

  1. В блендер выкладываем печенье, перемалываем его в крошку. Выкладываем в миску, где будем замешивать массу.
  2. Чистим и измельчаем грецкие орехи. Добавляем в печенье.
  3. В небольшую кастрюлю высыпаем порошок какао и выливаем молоко. Смешиваем. Ставим на маленький огонь и готовим, постоянно помешивая.
  4. Добавляем сливочное масло и мед. Перемешиваем до расплавления.
  5. Горячую смесь выливаем в измельченное печенье с орехами. Перемешиваем.
  6. Массу выкладываем на пищевую пленку и заворачиваем в колбаску. Можно обойтись без пленки — сложить, утрамбовывая в силиконовые формы. Убираем в холодильник минимум на три часа.

Колбаска выходит вкусная, с нежной текстурой. Это удобный вариант, если хочется сладенького, ни времени, ни сил на полноценные торты не хватает.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Чайная колбаска