Самое простое сладенькое: готовим десертную колбаску
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Все мы помним этот десерт
Мы рассказывали, как готовить печенье на майонезе. Еще один рецепт с детства – сладкая колбаска.
Этот десерт идеален, когда нет времени, но сладенького хочется. Делимся классическим рецептом. Из девайсов понадобится блендер, но, если заморочиться, можно обойтись и без него.
Ингредиенты:
- Грецкие орехи — 70 г
- Мед — 50-70 г
- Песочное печенье — 300 г
- Сливочное масло — 200 г
- Какао – 3 столовые ложки
- Молоко – 5 столовых ложек
Способ приготовления:
- В блендер выкладываем печенье, перемалываем его в крошку. Выкладываем в миску, где будем замешивать массу.
- Чистим и измельчаем грецкие орехи. Добавляем в печенье.
- В небольшую кастрюлю высыпаем порошок какао и выливаем молоко. Смешиваем. Ставим на маленький огонь и готовим, постоянно помешивая.
- Добавляем сливочное масло и мед. Перемешиваем до расплавления.
- Горячую смесь выливаем в измельченное печенье с орехами. Перемешиваем.
- Массу выкладываем на пищевую пленку и заворачиваем в колбаску. Можно обойтись без пленки — сложить, утрамбовывая в силиконовые формы. Убираем в холодильник минимум на три часа.
Колбаска выходит вкусная, с нежной текстурой. Это удобный вариант, если хочется сладенького, ни времени, ни сил на полноценные торты не хватает.