Самое простое сладенькое: готовим десертную колбаску

Все мы помним этот десерт

Мы рассказывали, как готовить печенье на майонезе. Еще один рецепт с детства – сладкая колбаска.

Этот десерт идеален, когда нет времени, но сладенького хочется. Делимся классическим рецептом. Из девайсов понадобится блендер, но, если заморочиться, можно обойтись и без него.

Ингредиенты:

Грецкие орехи — 70 г

Мед — 50-70 г

Песочное печенье — 300 г

Сливочное масло — 200 г

Какао – 3 столовые ложки

Молоко – 5 столовых ложек

Способ приготовления:

В блендер выкладываем печенье, перемалываем его в крошку. Выкладываем в миску, где будем замешивать массу. Чистим и измельчаем грецкие орехи. Добавляем в печенье. В небольшую кастрюлю высыпаем порошок какао и выливаем молоко. Смешиваем. Ставим на маленький огонь и готовим, постоянно помешивая. Добавляем сливочное масло и мед. Перемешиваем до расплавления. Горячую смесь выливаем в измельченное печенье с орехами. Перемешиваем. Массу выкладываем на пищевую пленку и заворачиваем в колбаску. Можно обойтись без пленки — сложить, утрамбовывая в силиконовые формы. Убираем в холодильник минимум на три часа.

Колбаска выходит вкусная, с нежной текстурой. Это удобный вариант, если хочется сладенького, ни времени, ни сил на полноценные торты не хватает.