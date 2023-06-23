Самый простой клубничный десерт: забейте холодильник лакомством за несколько минут

Рецепт простой вкусности из свежих ягод

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшее мороженое из клубники. Но, если хочется чего-то не столь холодного, обратите внимание на этот рецепт клубничного мусса.

Он выходит очень нежным и воздушным. А еще не нуждается в сложных продуктах. Рецептом поделились на портале "Клевая мама".

Ингредиенты:

Клубника – 450 г

Сахар – 4 ст. л.

Сливки – 250 мл

Вода – 3 ст. л.

Желатин – 15 г

Сок лимона – 1 чайная ложка

Листочки мяты

Способ приготовления:

Клубнику измельчаем в блендере, добавляем сахар и лимонный сок. Желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 30 минут. Посуду с набухшим желатином ставим на водяную баню. Он должен раствориться, но не закипеть. Получившуюся смесь переливаем в пюре из клубники и перемешиваем. Сливки хорошенько взбиваем. Постепенно добавляем клубничное пюре с желатином и осторожно перемешиваем. Разливаем клубничный мусс по формам. Если чуть-чуть пюре налить сверху и размешать, получатся интересные разводы. Ставим в холодильник на несколько часов.

Перед подачей мусс можно украсить листочками мяты. Также мы рассказывали, как готовить вкусный клубничный пирог без духовки.