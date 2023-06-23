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Самый простой клубничный десерт: забейте холодильник лакомством за несколько минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Успейте приготовить, пока есть клубника
Успейте приготовить, пока есть клубника. Фото shuba.life

Рецепт простой вкусности из свежих ягод

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшее мороженое из клубники. Но, если хочется чего-то не столь холодного, обратите внимание на этот рецепт клубничного мусса.

Он выходит очень нежным и воздушным. А еще не нуждается в сложных продуктах. Рецептом поделились на портале "Клевая мама".

Ингредиенты:

  • Клубника – 450 г
  • Сахар – 4 ст. л.
  • Сливки – 250 мл
  • Вода – 3 ст. л.
  • Желатин – 15 г
  • Сок лимона – 1 чайная ложка
  • Листочки мяты

Способ приготовления:

  1. Клубнику измельчаем в блендере, добавляем сахар и лимонный сок. Желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 30 минут.
  2. Посуду с набухшим желатином ставим на водяную баню. Он должен раствориться, но не закипеть. Получившуюся смесь переливаем в пюре из клубники и перемешиваем.
  3. Сливки хорошенько взбиваем. Постепенно добавляем клубничное пюре с желатином и осторожно перемешиваем.
  4. Разливаем клубничный мусс по формам. Если чуть-чуть пюре налить сверху и размешать, получатся интересные разводы. Ставим в холодильник на несколько часов.

Перед подачей мусс можно украсить листочками мяты. Также мы рассказывали, как готовить вкусный клубничный пирог без духовки.

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