Самый простой клубничный десерт: забейте холодильник лакомством за несколько минут
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Рецепт простой вкусности из свежих ягод
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшее мороженое из клубники. Но, если хочется чего-то не столь холодного, обратите внимание на этот рецепт клубничного мусса.
Он выходит очень нежным и воздушным. А еще не нуждается в сложных продуктах. Рецептом поделились на портале "Клевая мама".
Ингредиенты:
- Клубника – 450 г
- Сахар – 4 ст. л.
- Сливки – 250 мл
- Вода – 3 ст. л.
- Желатин – 15 г
- Сок лимона – 1 чайная ложка
- Листочки мяты
Способ приготовления:
- Клубнику измельчаем в блендере, добавляем сахар и лимонный сок. Желатин заливаем прохладной водой и оставляем на 30 минут.
- Посуду с набухшим желатином ставим на водяную баню. Он должен раствориться, но не закипеть. Получившуюся смесь переливаем в пюре из клубники и перемешиваем.
- Сливки хорошенько взбиваем. Постепенно добавляем клубничное пюре с желатином и осторожно перемешиваем.
- Разливаем клубничный мусс по формам. Если чуть-чуть пюре налить сверху и размешать, получатся интересные разводы. Ставим в холодильник на несколько часов.
Перед подачей мусс можно украсить листочками мяты. Также мы рассказывали, как готовить вкусный клубничный пирог без духовки.