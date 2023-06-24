Просто смешайте сыр и зелень: блинчики по этому рецепту разлетятся в секунду
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Удивите близких необычными блинами
Сами по себе блины уже достаточно универсальны: их можно есть как с начинками, так и просто с вареньем, джемом или сгущенкой. Кроме того, в тесто для блинов можно добавить сыр и зелень, благодаря чему получится полноценное блюдо.
Такие блины по рецепту "Школи життя" получаются очень вкусными и сытными. Вы будете удивлены, насколько легко и просто утром накормить семью.
Как приготовить блины с сыром и зеленью
Ингредиенты:
- молоко – 2 стакана;
- мука – 1 стакан;
- яйца – 2 штуки;
- сыр твердый – 150 г;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- укроп – ½ пучка;
- сахар – 1 ч.л.;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Натрите сыр на мелкой терке и мелко нашинкуйте зелень.
- Смешайте яйца с солью и сахаром.
- В миску взбейте 1 стакан молока с просеянной мукой. Добавьте второй стакан молока, перемешайте.
- К массе добавьте натертый творог, зелень и снова хорошо перемешайте.
- Добавьте масло – это сделает блины рыхлыми и мягкими, они будут хорошо жариться и не приставать к сковороде.
- Начинаю жарить блины.
- Смажьте сковороду растительным маслом, вылейте немного теста и распределите его по сковороде и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
- Выложите блины на тарелку, сверху на каждый положите кусочек масла – тогда они будут еще нежнее, и не будут слипаться между собой.
Подавайте блины на завтрак со сметаной или любимыми добавками. Приятного аппетита!