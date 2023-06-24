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Просто смешайте сыр и зелень: блинчики по этому рецепту разлетятся в секунду

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Оригинальные блины с сыром и зеленью
Оригинальные блины с сыром и зеленью. Фото apostrophe.ua

Удивите близких необычными блинами

Сами по себе блины уже достаточно универсальны: их можно есть как с начинками, так и просто с вареньем, джемом или сгущенкой. Кроме того, в тесто для блинов можно добавить сыр и зелень, благодаря чему получится полноценное блюдо.

Такие блины по рецепту "Школи життя" получаются очень вкусными и сытными. Вы будете удивлены, насколько легко и просто утром накормить семью.

Как приготовить блины с сыром и зеленью

Ингредиенты:

  • молоко – 2 стакана;
  • мука – 1 стакан;
  • яйца – 2 штуки;
  • сыр твердый – 150 г;
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.;
  • укроп – ½ пучка;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Натрите сыр на мелкой терке и мелко нашинкуйте зелень.
  2. Смешайте яйца с солью и сахаром.
  3. В миску взбейте 1 стакан молока с просеянной мукой. Добавьте второй стакан молока, перемешайте.
  4. К массе добавьте натертый творог, зелень и снова хорошо перемешайте.
  5. Добавьте масло – это сделает блины рыхлыми и мягкими, они будут хорошо жариться и не приставать к сковороде.
  6. Начинаю жарить блины.
  7. Смажьте сковороду растительным маслом, вылейте немного теста и распределите его по сковороде и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
  8. Выложите блины на тарелку, сверху на каждый положите кусочек масла – тогда они будут еще нежнее, и не будут слипаться между собой.

Подавайте блины на завтрак со сметаной или любимыми добавками. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Сыр #Зелень #Блины #Готовим дома