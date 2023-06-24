Просто смешайте сыр и зелень: блинчики по этому рецепту разлетятся в секунду

Удивите близких необычными блинами

Сами по себе блины уже достаточно универсальны: их можно есть как с начинками, так и просто с вареньем, джемом или сгущенкой. Кроме того, в тесто для блинов можно добавить сыр и зелень, благодаря чему получится полноценное блюдо.

Такие блины по рецепту "Школи життя" получаются очень вкусными и сытными. Вы будете удивлены, насколько легко и просто утром накормить семью.

Как приготовить блины с сыром и зеленью

Ингредиенты:

молоко – 2 стакана;

мука – 1 стакан;

яйца – 2 штуки;

сыр твердый – 150 г;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

укроп – ½ пучка;

сахар – 1 ч.л.;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Натрите сыр на мелкой терке и мелко нашинкуйте зелень. Смешайте яйца с солью и сахаром. В миску взбейте 1 стакан молока с просеянной мукой. Добавьте второй стакан молока, перемешайте. К массе добавьте натертый творог, зелень и снова хорошо перемешайте. Добавьте масло – это сделает блины рыхлыми и мягкими, они будут хорошо жариться и не приставать к сковороде. Начинаю жарить блины. Смажьте сковороду растительным маслом, вылейте немного теста и распределите его по сковороде и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Выложите блины на тарелку, сверху на каждый положите кусочек масла – тогда они будут еще нежнее, и не будут слипаться между собой.

Подавайте блины на завтрак со сметаной или любимыми добавками. Приятного аппетита!