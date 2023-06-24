Ешьте и худейте: рецепт потрясающих сырников в духовке

Гора сырников всего за полчаса

Сырники — это вкусное и легкое блюдо, которое чаще всего готовят на завтрак или подают на обед в качестве десерта. Существует огромное количество рецептов этого замечательного блюда. К ним добавляют разные ингредиенты вроде изюма, кураги, лимонной цедры или орехов. Их обычно жарят на раскаленной сковороде с маслом, но их также можно приготовить в микроволновке, мультиварке или запечь в духовке.

Как раз запеченные в духовке сырники мы вместе с Shuba и приготовим. Такое блюдо получается не менее вкусным, однако менее калорийным — а это значит, что вы сможете насладиться большим количеством. Так что вооружитесь всеми необходимыми ингредиентами и посудой — и бегом на кухню готовить вкусный и полезный завтрак для всей семьи!

Как приготовить сырники в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

сыр кисломолочный — 300 г;

мука пшеничная — 40 г;

яйца куриные — 1 шт.;

сахар — 25 г;

ванилин — 1 г.

Способ приготовления:

Если творог зернистый, взбейте в блендере или протрите через сито. В отдельной емкости смешайте творог, яйца, ванилин и сахар. В эту массу просейте муку и хорошо перемешайте. Если оно получилось слишком жидким, количество муки можно немного увеличить. Тесто оставьте на 20 минут, чтобы оно немного набухло и стало менее влажным. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите пергаментом — его можно смазать растительным маслом. Из теста сформируйте шарики, которые потом придавите, чтобы получились небольшие лепешки. Выпекайте сырники примерно 20 минут до румяности. Время, а также режим выпечки можно корректировать в зависимости от особенностей вашей духовки.

В результате у нас получилось отличное диетическое блюдо, которое понравится всем вашим родным и близким. Если не хотите делать его диетическим, смело подавайте со сметаной или сгущенным молоком!