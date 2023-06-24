Ешьте и худейте: рецепт потрясающих сырников в духовке
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Гора сырников всего за полчаса
Сырники — это вкусное и легкое блюдо, которое чаще всего готовят на завтрак или подают на обед в качестве десерта. Существует огромное количество рецептов этого замечательного блюда. К ним добавляют разные ингредиенты вроде изюма, кураги, лимонной цедры или орехов. Их обычно жарят на раскаленной сковороде с маслом, но их также можно приготовить в микроволновке, мультиварке или запечь в духовке.
Как раз запеченные в духовке сырники мы вместе с Shuba и приготовим. Такое блюдо получается не менее вкусным, однако менее калорийным — а это значит, что вы сможете насладиться большим количеством. Так что вооружитесь всеми необходимыми ингредиентами и посудой — и бегом на кухню готовить вкусный и полезный завтрак для всей семьи!
Как приготовить сырники в духовке
Ингредиенты на 4 порции:
- сыр кисломолочный — 300 г;
- мука пшеничная — 40 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- сахар — 25 г;
- ванилин — 1 г.
Способ приготовления:
- Если творог зернистый, взбейте в блендере или протрите через сито.
- В отдельной емкости смешайте творог, яйца, ванилин и сахар. В эту массу просейте муку и хорошо перемешайте. Если оно получилось слишком жидким, количество муки можно немного увеличить. Тесто оставьте на 20 минут, чтобы оно немного набухло и стало менее влажным.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Противень застелите пергаментом — его можно смазать растительным маслом. Из теста сформируйте шарики, которые потом придавите, чтобы получились небольшие лепешки.
- Выпекайте сырники примерно 20 минут до румяности. Время, а также режим выпечки можно корректировать в зависимости от особенностей вашей духовки.
В результате у нас получилось отличное диетическое блюдо, которое понравится всем вашим родным и близким. Если не хотите делать его диетическим, смело подавайте со сметаной или сгущенным молоком!