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Рыбный оливье по-испански: такого вы точно еще не пробовали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ensaladilla rusa - оливье по-испански
Ensaladilla rusa - оливье по-испански. Фото Meta.ua

Это один из самых популярных салатов в Испании

Любимый многими украинцами салат оливье популярен не только в Украине, но и в Испании. Там его называют Ensaladilla rusa и блюдо можно встретить в меню многих ресторанов.

Однако по своему составу он отличается от привычного нам. Блюдо готовят без колбасы, но с добавлением рыбы. Вместе с "Мета" поделимся рецептом любимого салата по-новому.

Как приготовить испанское оливье

Ингредиенты:

  • 3 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 3 яйца;
  • 2 банки тунца в оливковом масле;
  • 10 оливок с анчоусами;
  • 10 маленьких огурцов;
  • 230 г майонеза;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ч. л. лимонного сока;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • соль и перец по своему вкусу;
  • щепотка сладкой паприки;
  • 1 ст. л. нарезанной петрушки.

Способ приготовления:

  1. Отварите картофель в мундире и морковь. Остудите, снимите кожуру и нарежьте кубиками.
  2. Отварите яйца вкрутую. Остудите и почистите, а затем нарежьте кубиками.
  3. Лук нарежьте мелкими кубиками, огурчики — соломкой. Оливки разрежьте пополам. Разомните тунец вилкой.
  4. Для соуса в небольшой чашке смешайте майонез, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и паприку.
  5. В большой миске смешайте картофель, морковь, лук, тунец, огурчики и оливки. Добавьте соус и осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.
  6. Выложите салат на большое блюдо или тарелку. Украсьте сверху яйцами и посыпьте петрушкой.

Подавайте холодным или при комнатной температуре с хлебом или крекерами. Также вкусен этот салат будет с домашними гренками.

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#Испания #Рецепт #Салат #Оливье #Готовим дома