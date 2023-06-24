Рыбный оливье по-испански: такого вы точно еще не пробовали
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Это один из самых популярных салатов в Испании
Любимый многими украинцами салат оливье популярен не только в Украине, но и в Испании. Там его называют Ensaladilla rusa и блюдо можно встретить в меню многих ресторанов.
Однако по своему составу он отличается от привычного нам. Блюдо готовят без колбасы, но с добавлением рыбы. Вместе с "Мета" поделимся рецептом любимого салата по-новому.
Как приготовить испанское оливье
Ингредиенты:
- 3 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 3 яйца;
- 2 банки тунца в оливковом масле;
- 10 оливок с анчоусами;
- 10 маленьких огурцов;
- 230 г майонеза;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- соль и перец по своему вкусу;
- щепотка сладкой паприки;
- 1 ст. л. нарезанной петрушки.
Способ приготовления:
- Отварите картофель в мундире и морковь. Остудите, снимите кожуру и нарежьте кубиками.
- Отварите яйца вкрутую. Остудите и почистите, а затем нарежьте кубиками.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, огурчики — соломкой. Оливки разрежьте пополам. Разомните тунец вилкой.
- Для соуса в небольшой чашке смешайте майонез, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и паприку.
- В большой миске смешайте картофель, морковь, лук, тунец, огурчики и оливки. Добавьте соус и осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом.
- Выложите салат на большое блюдо или тарелку. Украсьте сверху яйцами и посыпьте петрушкой.
Подавайте холодным или при комнатной температуре с хлебом или крекерами. Также вкусен этот салат будет с домашними гренками.