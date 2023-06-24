Рыбный оливье по-испански: такого вы точно еще не пробовали

Это один из самых популярных салатов в Испании

Любимый многими украинцами салат оливье популярен не только в Украине, но и в Испании. Там его называют Ensaladilla rusa и блюдо можно встретить в меню многих ресторанов.

Однако по своему составу он отличается от привычного нам. Блюдо готовят без колбасы, но с добавлением рыбы. Вместе с "Мета" поделимся рецептом любимого салата по-новому.

Как приготовить испанское оливье

Ингредиенты:

3 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

3 яйца;

2 банки тунца в оливковом масле;

10 оливок с анчоусами;

10 маленьких огурцов;

230 г майонеза;

1 зубчик чеснока;

1 ч. л. лимонного сока;

1 ст. л. оливкового масла;

соль и перец по своему вкусу;

щепотка сладкой паприки;

1 ст. л. нарезанной петрушки.

Способ приготовления:

Отварите картофель в мундире и морковь. Остудите, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Отварите яйца вкрутую. Остудите и почистите, а затем нарежьте кубиками. Лук нарежьте мелкими кубиками, огурчики — соломкой. Оливки разрежьте пополам. Разомните тунец вилкой. Для соуса в небольшой чашке смешайте майонез, чеснок, лимонный сок, оливковое масло, соль, перец и паприку. В большой миске смешайте картофель, морковь, лук, тунец, огурчики и оливки. Добавьте соус и осторожно перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты соусом. Выложите салат на большое блюдо или тарелку. Украсьте сверху яйцами и посыпьте петрушкой.

Подавайте холодным или при комнатной температуре с хлебом или крекерами. Также вкусен этот салат будет с домашними гренками.