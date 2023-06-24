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Зачем в котлетный фарш добавлять творог: рецепт, который вас приятно удивит

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие котлеты с творогом всегда получются
Такие котлеты с творогом всегда получются. Фото Meta.ua

Всего один ингредиент — и вы не узнаете блюдо!

Для того чтобы котлеты были сочными и пышными, в фарш часто добавляют размоченный хлеб. Но если добавить его слишком много, вкус мяса перебивается. Поэтому компонент следует заменить, используя обычный творог.

Благодаря творогу котлеты получаются очень нежными и сочными. Этот ингредиент полностью изменит вкус привычных биточков. Поэтому знакомьтесь с рецептом от "Мета", берите продукты, готовьте и пробуйте!

Как приготовить куриные котлеты с творогом

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 400 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 3 ст. л.;
  • творог — 150 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сливки для тушения — 150 г;
  • масло для жарки соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В фарш вбейте яйцо, добавьте мелко нарезанный лук, перемешайте.
  2. Добавьте творог и панировочные сухари. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо вымесите.
  3. Разогрейте сковороду и добавьте немного масла. Смочите руки водой, из фарша сформируйте маленькие котлеты и обжарьте их до золотистой корочки. Переверните на другую сторону.
  4. Залейте все это сливками. Подождите когда закипит. Закройте крышкой и потушите на слабом огне 8-10 минут.

Кстати, отличить натуральный творог от подделки просто. Один лайфхак — и ваши котлеты не превратятся во вредность.

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#Рецепт #Творог #Котлеты #Готовим дома