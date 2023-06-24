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Просто заверните крабовые палочки в огурцы: рецепт закуски, которая всегда будет в вашем холодильнике

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Закуска из крабовых палочек - отличный вариант для перекуса
Закуска из крабовых палочек - отличный вариант для перекуса. Фото babusyni-retsepty

Пару минут — и блюдо готово

Если крабовые палочки – то обычно это салат. Конечно, это отличный вариант блюда, которое может утолить ваш голод и порадовать всех ваших гостей во время праздничных посиделок. Но можно ли из крабовых палочек приготовить что-нибудь не менее вкусное?

Сегодня мы расскажем, как из нескольких ингредиентов приготовить непревзойденную закуску. Внешне блюдо напоминает суши, но для их приготовления вам нужно гораздо меньше продуктов и времени. "Бабусині рецепти" рекомендуют прекрасную закуску на все случаи жизни: и на случай неожиданных гостей, и на праздничный стол, и для пикника. Потому берем ингредиенты и начинаем готовить.

Как приготовить закуску с крабовыми палочками и огурцами

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 100 г;
  • творог – 100 грамм;
  • огурцы – 2 штуки;
  • яйца вареные – 2 шт.

Для заправки:

  • майонез – 100 г;
  • зелень – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Размельчите на терке все, кроме огурцов.
  2. Добавьте майонез, зелень и тщательно перемешайте.
  3. Огурцы нарежьте тонкими слайсами – для этого можно использовать овощечистку.
  4. На край каждого огуречного пласта выложите начинку и заверните в ролл. Закуска готова.

Кстати, вместо майонеза в такой закуске можно использовать домашнюю заправку. Ешьте и наслаждайтесь, приятного аппетита.

Теги:
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