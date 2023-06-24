Просто заверните крабовые палочки в огурцы: рецепт закуски, которая всегда будет в вашем холодильнике
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Пару минут — и блюдо готово
Если крабовые палочки – то обычно это салат. Конечно, это отличный вариант блюда, которое может утолить ваш голод и порадовать всех ваших гостей во время праздничных посиделок. Но можно ли из крабовых палочек приготовить что-нибудь не менее вкусное?
Сегодня мы расскажем, как из нескольких ингредиентов приготовить непревзойденную закуску. Внешне блюдо напоминает суши, но для их приготовления вам нужно гораздо меньше продуктов и времени. "Бабусині рецепти" рекомендуют прекрасную закуску на все случаи жизни: и на случай неожиданных гостей, и на праздничный стол, и для пикника. Потому берем ингредиенты и начинаем готовить.
Как приготовить закуску с крабовыми палочками и огурцами
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 100 г;
- творог – 100 грамм;
- огурцы – 2 штуки;
- яйца вареные – 2 шт.
Для заправки:
- майонез – 100 г;
- зелень – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Размельчите на терке все, кроме огурцов.
- Добавьте майонез, зелень и тщательно перемешайте.
- Огурцы нарежьте тонкими слайсами – для этого можно использовать овощечистку.
- На край каждого огуречного пласта выложите начинку и заверните в ролл. Закуска готова.
Кстати, вместо майонеза в такой закуске можно использовать домашнюю заправку. Ешьте и наслаждайтесь, приятного аппетита.