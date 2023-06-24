Легкий как облако: рецепт клубничного мусса всего из трех ингредиентов

Три ингредиента, немного времени — и десерт на столе

Июнь — клубничное время. Самое время порадовать своих близких десертами из этой сочной ягоды. Чего только не делают из нее: компоты и варенье, вареники и салаты, и, конечно же, нежнейшие десерты.

Десертов с клубникой есть множество: от классического сочетания до самых изысканных. Сегодня предлагаем приготовить вкуснейший десерт всего из трех ингредиентов. Этот сладкий и легкий как облако десерт по рецепту Uaportal — идеальный на лето. К тому же, он очень прост и быстр в приготовлении. Вы полюбите такой десерт за легкость приготовления, ваши близкие — за незабываемый вкус. Ну что, приступим к приготовлению?

Как приготовить клубничный мусс

Ингредиенты:

клубника – 500 г;

сахар – 100 г;

манка – 70 г.

Способ приготовления:

Вымойте и удалите хвостики у клубники. Посыпьте сахаром и взбейте блендером. Возьмите кастрюлю, вылейте в нее пюре из клубники и доведите до кипения. Постоянно помешивая всыпьте струйкой манную крупу. Готовьте еще 3 минутки. Охладите мусс и снова взбейте блендером, перелейте в креманки и отправьте в холодильник.

Если любите клубнику, приготовьте бисквитный рулет из клубники. Этот легкий и простой рецепт станет вашим любимым!