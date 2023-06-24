Такие капкейки дети не только съедят, но и сделают с удовольствием: простой рецепт для семейного приготовления
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Эти капкейки дети будут просить постоянно!
Почему-то принято считать, будто капкейки изобрели французы. Но на самом деле их создали американцы, причем еще в начале XIX столетия. Главной фишкой капкейка является его фирменный знак — кремовая шапочка. Именно она придает капкейку дополнительный шарм.
Морковные капкейки с карамелью по рецепту Shuba способны покорить с первого кусочка даже детей. Красивые, аппетитные крохи с красивыми кремовыми шапочками разойдутся мгновенно. За приготовление такого вкусного десерта с удовольствием возьмутся даже дети.
Как приготовить морковные капкейки
Ингредиенты на 12 порций:
- мука пшеничная — 200 г;
- сахар — 150 г
- морковь — 2 шт.;
- оливковое масло — 140 мл;
- изюм — 50 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- грецкие орехи очищенные — 75 г;
- сода пищевая — 8 г;
- взбитые сливки — по вкусу.
Способ приготовления:
- Орехи порубите ножом и немного поджарьте на сухой сковороде.
- Изюм промойте и откиньте на дуршлаг.
- Морковь натрите на средней терке.
- Яйца взбейте с сахаром. Добавьте оливковое масло и перемешайте.
- Просейте муку с содой и замесите однородное тесто.
- Добавьте в тесто морковь, орехи и изюм. Хорошо перемешайте.
- Порционные формы (или одну большую) смажьте маслом. Заполните формы тестом примерно на 2/3.
- Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Время зависит от формы: если большая, то 40-45 минут, если маленькие — 30 минут.
- Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой или украсьте взбитыми сливками.
А теперь готовьте любимый напиток и наслаждайтесь выпечкой! Приятного аппетита!