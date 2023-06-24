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Такие капкейки дети не только съедят, но и сделают с удовольствием: простой рецепт для семейного приготовления

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезные морковные капкейки
Полезные морковные капкейки. Фото shuba.life

Эти капкейки дети будут просить постоянно!

Почему-то принято считать, будто капкейки изобрели французы. Но на самом деле их создали американцы, причем еще в начале XIX столетия. Главной фишкой капкейка является его фирменный знак — кремовая шапочка. Именно она придает капкейку дополнительный шарм.

Морковные капкейки с карамелью по рецепту Shuba способны покорить с первого кусочка даже детей. Красивые, аппетитные крохи с красивыми кремовыми шапочками разойдутся мгновенно. За приготовление такого вкусного десерта с удовольствием возьмутся даже дети.

Как приготовить морковные капкейки

Ингредиенты на 12 порций:

  • мука пшеничная — 200 г;
  • сахар — 150 г
  • морковь — 2 шт.;
  • оливковое масло — 140 мл;
  • изюм — 50 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • грецкие орехи очищенные — 75 г;
  • сода пищевая — 8 г;
  • взбитые сливки — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Орехи порубите ножом и немного поджарьте на сухой сковороде.
  2. Изюм промойте и откиньте на дуршлаг.
  3. Морковь натрите на средней терке.
  4. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте оливковое масло и перемешайте.
  5. Просейте муку с содой и замесите однородное тесто.
  6. Добавьте в тесто морковь, орехи и изюм. Хорошо перемешайте.
  7. Порционные формы (или одну большую) смажьте маслом. Заполните формы тестом примерно на 2/3.
  8. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Время зависит от формы: если большая, то 40-45 минут, если маленькие — 30 минут.
  9. Готовые кексы посыпьте сахарной пудрой или украсьте взбитыми сливками.

А теперь готовьте любимый напиток и наслаждайтесь выпечкой! Приятного аппетита!

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