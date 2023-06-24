Простой десерт "Коровка": близкие будут в восторге

Магазинных конфет и не захочется

Даже после самого вкусного обеда, такого как запеченная рыба с овощами, всегда хочется чего-нибудь сладкого. Если хочется побаловать себя, обратите внимание на этот рецепт вкусного десерта.

Сладости готовятся из простейшего печенья и конфет "Коровка". Последние придают десерту изысканный карамельный вкус. Рецептом поделились на Lady-Day.

Ингредиенты:

Конфеты "Коровка" – 200 г

Изюм темный – 50 г

Печенье песочное – 100 г

Фундук – 100 г

Сливки 10% жирности – 50 г

Маргарин – 30 г

Способ приготовления:

Печенье и орехи выкладываем в чашу блендера. Измельчаем. Если нет блендера, можно пользоваться мясорубкой. Конфеты нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем в небольшую кастрюльку и вливаем сливки. Смесь растапливаем при постоянном помешивании на слабом огне до образования однородной массы. Всыпаем смесь с печеньем. Вымешиваем, добавляем изюм и снова хорошо перемешиваем. Пластиковый контейнер смазываем маргарином и выстилаем пергаментной бумагой так, чтобы концы слегка свешивались по бокам. Выкладываем массу в контейнер, разравниваем. Оставляем до полного остывания, затем – перекладываем в холодильник.

Готовую вкусность вынимаем из формы и нарезаем произвольными кусочками. Будет очень вкусно, если заварить к ним имбирный чай.