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Простой десерт "Коровка": близкие будут в восторге

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусный и красивый десерт
Вкусный и красивый десерт. Фото Lady-day

Магазинных конфет и не захочется

Даже после самого вкусного обеда, такого как запеченная рыба с овощами, всегда хочется чего-нибудь сладкого. Если хочется побаловать себя, обратите внимание на этот рецепт вкусного десерта.

Сладости готовятся из простейшего печенья и конфет "Коровка". Последние придают десерту изысканный карамельный вкус. Рецептом поделились на Lady-Day.

Ингредиенты:

  • Конфеты "Коровка" – 200 г
  • Изюм темный – 50 г
  • Печенье песочное – 100 г
  • Фундук – 100 г
  • Сливки 10% жирности – 50 г
  • Маргарин – 30 г

Способ приготовления:

  1. Печенье и орехи выкладываем в чашу блендера. Измельчаем. Если нет блендера, можно пользоваться мясорубкой.
  2. Конфеты нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем в небольшую кастрюльку и вливаем сливки.
  3. Смесь растапливаем при постоянном помешивании на слабом огне до образования однородной массы. Всыпаем смесь с печеньем.
  4. Вымешиваем, добавляем изюм и снова хорошо перемешиваем. Пластиковый контейнер смазываем маргарином и выстилаем пергаментной бумагой так, чтобы концы слегка свешивались по бокам.
  5. Выкладываем массу в контейнер, разравниваем. Оставляем до полного остывания, затем – перекладываем в холодильник.

Готовую вкусность вынимаем из формы и нарезаем произвольными кусочками. Будет очень вкусно, если заварить к ним имбирный чай.

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#Рецепт #Конфеты #Десерт