Древнее блюдо, которое гости съедят вместе с тарелкой: рецепт самой вкусной шпундры

Попробуйте – вы будете поражены сочетанием вкусов

Мы делились рецептом сочных мазуриков. Теперь рассказываем, как готовить шпундру.

Шпундра или еще называют шпундры – самое характерное украинское блюдо. Традиционно ее готовят из свинины и свеклы. Упоминание о ней есть в "Энеиде" Котляревского. Если вы никогда не готовили шпундру – просто попробуйте. Возможно, именно это блюдо станет вашим праздничным или совсем повседневным. Рецептом поделились на портале " Советница ".

Ингредиенты:

0,5 кг свиного окорока

100 г копченого сала

2 свеклы

2 луковицы

250 мл кваса

50 г муки

масло

соль, перец – по вкусу

зелень петрушки

зеленый лук

столовая ложка сока лимона

Способ приготовления:

Сало нарезаем мелкими кубиками, обжариваем до шкварок. Мясо нарезаем большими кусками, обкатываем в муке с солью и перцем. Жарим мясо на сковороде со шкварками к румяной корочке. Лук нарезаем полукольцами, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Свеклу нарезаем мелкими кубиками. Выкладываем на сковороду свеклу, мясо со шкварками и лук. Тушим все вместе 5 мин. Добавляем лимонный сок, квас, солим и перчим, перемешиваем. Накрываем крышкой, тушим 1 час. Подаем с рубленой зеленью.

Блюдо получается очень вкусное и ароматное. Кстати, квас можно использовать не обычный, а свекловичный – будет еще вкуснее.