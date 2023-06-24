Древнее блюдо, которое гости съедят вместе с тарелкой: рецепт самой вкусной шпундры
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Попробуйте – вы будете поражены сочетанием вкусов
Мы делились рецептом сочных мазуриков. Теперь рассказываем, как готовить шпундру.
Шпундра или еще называют шпундры – самое характерное украинское блюдо. Традиционно ее готовят из свинины и свеклы. Упоминание о ней есть в "Энеиде" Котляревского. Если вы никогда не готовили шпундру – просто попробуйте. Возможно, именно это блюдо станет вашим праздничным или совсем повседневным. Рецептом поделились на портале " Советница ".
Ингредиенты:
- 0,5 кг свиного окорока
- 100 г копченого сала
- 2 свеклы
- 2 луковицы
- 250 мл кваса
- 50 г муки
- масло
- соль, перец – по вкусу
- зелень петрушки
- зеленый лук
- столовая ложка сока лимона
Способ приготовления:
- Сало нарезаем мелкими кубиками, обжариваем до шкварок. Мясо нарезаем большими кусками, обкатываем в муке с солью и перцем.
- Жарим мясо на сковороде со шкварками к румяной корочке. Лук нарезаем полукольцами, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- Свеклу нарезаем мелкими кубиками. Выкладываем на сковороду свеклу, мясо со шкварками и лук. Тушим все вместе 5 мин. Добавляем лимонный сок, квас, солим и перчим, перемешиваем.
- Накрываем крышкой, тушим 1 час. Подаем с рубленой зеленью.
Блюдо получается очень вкусное и ароматное. Кстати, квас можно использовать не обычный, а свекловичный – будет еще вкуснее.