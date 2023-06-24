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Древнее блюдо, которое гости съедят вместе с тарелкой: рецепт самой вкусной шпундры

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эта вкусность создана для того, чтобы ее готовили часто
Эта вкусность создана для того, чтобы ее готовили часто. Фото Автентичная Украина

Попробуйте – вы будете поражены сочетанием вкусов

Мы делились рецептом сочных мазуриков. Теперь рассказываем, как готовить шпундру.

Шпундра или еще называют шпундры – самое характерное украинское блюдо. Традиционно ее готовят из свинины и свеклы. Упоминание о ней есть в "Энеиде" Котляревского. Если вы никогда не готовили шпундру – просто попробуйте. Возможно, именно это блюдо станет вашим праздничным или совсем повседневным. Рецептом поделились на портале " Советница ".

Ингредиенты:

  • 0,5 кг свиного окорока
  • 100 г копченого сала
  • 2 свеклы
  • 2 луковицы
  • 250 мл кваса
  • 50 г муки
  • масло
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень петрушки
  • зеленый лук
  • столовая ложка сока лимона

Способ приготовления:

  1. Сало нарезаем мелкими кубиками, обжариваем до шкварок. Мясо нарезаем большими кусками, обкатываем в муке с солью и перцем.
  2. Жарим мясо на сковороде со шкварками к румяной корочке. Лук нарезаем полукольцами, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Свеклу нарезаем мелкими кубиками. Выкладываем на сковороду свеклу, мясо со шкварками и лук. Тушим все вместе 5 мин. Добавляем лимонный сок, квас, солим и перчим, перемешиваем.
  4. Накрываем крышкой, тушим 1 час. Подаем с рубленой зеленью.

Блюдо получается очень вкусное и ароматное. Кстати, квас можно использовать не обычный, а свекловичный – будет еще вкуснее.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Праздничный стол