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Всего 5 минут и готово: быстрый томатно-чесночный соус к шашлыку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно приготовьте этот вкусный соус
Обязательно приготовьте этот вкусный соус. Фото Adobe Stock

Идеальная пикантная приправа к мясу

Вкусный шашлык – это еще не все. Мало просто пожарить мясо. Его вкус могут выгодно подчеркнуть притязания, такие как салаты и соусы.

Можно заморочиться и приготовить отдельный соус. А можно воспользоваться советом из ProstoWay и приготовить быстрый соус – на это уйдет всего несколько минут.

Ингредиенты:

  • чеснок – 10 зубчиков;
  • томатная паста — 2 ст.л.;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • перец – 0,5 ч.л.;
  • свежий укроп или петрушка – 50 г;
  • масло – 3 ст.л.;
  • воде — 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Готовится все очень быстро и просто. Потребуется блендер. Выложите туда весь список ингредиентов. Перебейте в однородную массу.
  2. Очень важно сразу попробовать соус и определить, что еще можно добавить — если сладкий, то положить еще соли, если хочется еще кислинки — добавить лимонный сок и т.д.
  3. Балансируем по своему вкусу и смешиваем еще раз. Соус готов.

Очень вкусный вариант вместо надоевшего кетчупа. Чеснок и томат вкусно дополнят свежевыжаренное мясо. Также мы рассказывали, как готовить сочные мазурики – давний рецепт украинской кухни.

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#Рецепт #Соус #Томат #Шашлык