Всего 5 минут и готово: быстрый томатно-чесночный соус к шашлыку
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Идеальная пикантная приправа к мясу
Вкусный шашлык – это еще не все. Мало просто пожарить мясо. Его вкус могут выгодно подчеркнуть притязания, такие как салаты и соусы.
Можно заморочиться и приготовить отдельный соус. А можно воспользоваться советом из ProstoWay и приготовить быстрый соус – на это уйдет всего несколько минут.
Ингредиенты:
- чеснок – 10 зубчиков;
- томатная паста — 2 ст.л.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- перец – 0,5 ч.л.;
- свежий укроп или петрушка – 50 г;
- масло – 3 ст.л.;
- воде — 50 мл.
Способ приготовления:
- Готовится все очень быстро и просто. Потребуется блендер. Выложите туда весь список ингредиентов. Перебейте в однородную массу.
- Очень важно сразу попробовать соус и определить, что еще можно добавить — если сладкий, то положить еще соли, если хочется еще кислинки — добавить лимонный сок и т.д.
- Балансируем по своему вкусу и смешиваем еще раз. Соус готов.
Очень вкусный вариант вместо надоевшего кетчупа. Чеснок и томат вкусно дополнят свежевыжаренное мясо. Также мы рассказывали, как готовить сочные мазурики – давний рецепт украинской кухни.