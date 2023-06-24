Чтобы баклажаны не горчили: три проверенных способа, действительно работающих

Готовим самые вкусные баклажаны

Блюда из баклажанов – очень вкусные и полезные. Но сами овощи бывают несколько проблемными – перед тем, как готовить, их следует лишить горечи.

Баклажаны многие вводят в свой рацион, поскольку продукт обладает прекрасным химическим составом и уникальными вкусовыми качествами. Некоторые сорта могут давать ощутимый горький вкус. Pixelinform рассказывает, как избавиться от этого привкуса с помощью трех простых способов.

Морозильная камера

Этот метод идеален для лета, так как можно параллельно заготовить продукт на зиму. Баклажаны предварительно моют, обсушивают, измельчают на удобные кусочки. После этого отправляем продукт на замораживание – горькими овощами больше не будут.

кипяток для икры

Этот метод идеально подойдет, если вы готовите икру из баклажанов. Он не только поможет устранить горечь, но и сделает текстуру блюда идеальным. Метод невероятно прост: нужно залить продукт кипятком и пять минут подержать там.

Соль

Это самый популярный способ, он отлично удаляет горечь. Баклажаны нарезают и обрабатывают солью. Через четверть часа кусочки баклажан нужно будет хорошо вымыть, обсушить. И можно готовить, например, овощное ассорти на зиму.